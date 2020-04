Ponce: “El estado de derecho está garantizado en Argentina y San Luis”

El diputado nacional por San Luis, Carlos Ponce, negó las acusaciones de la oposición, sobre una supuesta violación a los derechos de los ciudadanos en términos de circulación. “El gobernador pone la salud de su pueblo como prioridad, y toma decisiones que llevan a cuidar a la mayoría de los puntanos”, aseguró.

Ponce habló de la situación que atraviesa el país y las medidas que se han tomado tanto a nivel nacional como provincial, defendiendo las políticas llevadas a cabo hasta ahora y desmintiendo las acusaciones de algunos funcionarios opositores, sobre una supuesta vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos.

-¿Cree que el Gobierno nacional enfrentó correctamente la pandemia?

El 10 de diciembre comenzó un nuevo Gobierno y las esperanzas crecieron entorno a la serenidad y prudencia del nuevo presidente Alberto Fernández. Desde sus primeras intervenciones aportó diálogo y consenso para fomentar la unidad de un pueblo que estaba y continúa aún con algunos resquicios de divisiones, alimentados por minorías egoístas que solo quieren llevar agua a molinos propios.

A solo cuatro meses de gestión, y con un mundo convulsionado por una crisis mundial plagada de conflictividades, el nuevo Gobierno se encontró con una nueva amenaza que le declaró la guerra a la humanidad toda, y con dimensiones nunca antes conocida, ni siquiera la de las guerras mundiales; tanto por involucrar a la totalidad de la humanidad en forma directa, como por la falta de conocimientos concretos de resolución. Un nuevo virus, muy difícil de identificar y por ende enfrentar, sin vacuna existente, nos colocó cara a cara con el sufrimiento y la muerte, sobre todo de los más desprotegidos.

La decisión de un presidente que supo ver con anticipación las consecuencias de la pandemia y accionar sin que le temblara el pulso, privilegiando salud y vida por encima de egoísmo y economía, hizo que Argentina se transforme en un ejemplo en el mundo, con la colaboración de toda su gente y que sea considerada hoy, como un ejemplo de decisiones frente a una situación inusitada.

-¿Cómo ve el modo en que la Cámara de Diputados está enfrentando esta problemática?

La vida social y política continúan y hoy más que nunca se hace necesario demostrar y llevar al pueblo argentino, muestras y garantías de que quienes hemos sido elegidos para representarlos, estamos tomando con mucha responsabilidad tal mandato. Por ello, La Cámara de Diputados con el esfuerzo de sus empleados y la decisión de su presidente Sergio Massa, en consenso con los jefes de los bloques, aceptaron transitar por un camino que transformaría la Cámara y su futuro, frente a la crisis del coronavirus.

En tan solo un mes y medio los diputados, sus equipos y el personal de la Legislatura trabajamos incansablemente y junto a 15 altos funcionarios del Gobierno nacional, les explicaron a los legisladores los planes frente a la pandemia en sus áreas y cómo el Estado invertirá para apalear la crisis, demostrando que la Cámara de Diputados de la Nación está trabajando activamente. La productividad de la Cámara no se mide solo en sesiones o en proyectos presentados, sino en las 12 reuniones de comisiones, las 27 horas de diálogo y debate los más de 190 diputados y diputadas que formaron parte de esos encuentros y las 129 intervenciones como oradores. Pero sí de proyectos hablamos en este poco tiempo se presentaron 127 proyectos de ley, 279 proyectos de resolución y 77 proyectos de declaración.

-¿Por qué cree que la oposición exige que se realicen sesiones presenciales?

En la última semana vimos como los gorilas que estaban dormidos, comenzaron a despertar y quieren que tengamos miedo… los mismos que dejaron un sector como las pymes en terapia intensiva con 25 mil pymes quebradas y cerradas, un 3000% en subas de tarifas de servicios esenciales, con una devaluación del 600%, una inflación del 300%, 5 millones de nuevos pobres. Esos mismos que rebajaron a la salud a una secretaría y crearon un Ministerio de Modernización, pero la modernización no se vio en ninguna esfera de su gobierno. Esos mismos que nos decían y dicen que hay que achicar el estado, no pudieron reducirlo cuando fueron gobierno, y ahí surge la gran pregunta: porque si siendo Estado no pudieron hacerlo, esos mismos que endeudaron a la nación por 200 mil millones de dólares, deuda que se necesitarán como 100 años para terminar de pagarla, ahora reclaman que un gobierno que está luchando una guerra con un enemigo invisible y que dejó en el mundo una cifra cercana a los 200 mil muertos, haga lo que ellos no pudieron.

No solo nos enfrentamos a un enemigo invisible como el Covid-19, ahora nos enfrentamos a un enemigo peor, el gorilaje está despertando y como siempre han hecho en la historia de este país, dan consejos que no pueden hacer. Les duele que haya un presidente que piense y actúe a favor de los que menos tienen, que se preocupe porque los trabajadores sigan cobrando sus sueldos, para que las pymes no cierren y puedan seguir brindando su servicio a una sociedad que las necesita.

-¿Parte de la oposición dejó entrever que se está limitando el estado de derecho en Argentina, Ud. cree que sea así?

El estado de derecho en nuestro país, se encuentra garantizado y funcionando en todas sus dimensiones. El funcionamiento pleno de los tres poderes actuando y accionando en forma plena y totalmente autónoma, es la muestra de las mentiras que nos quieren hacer creer; y así lo refleja la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial) al referir que: La cámara de Senadores, no necesita resolución judicial alguna para funcionar en forma legal, ya que la misma es autónoma y se dicta sus propios reglamentos de funcionamiento.

Que para esta garantía, el Congreso (Poder legislativo), esté adoptando medidas coherentes con el “Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio” dispuesto por el propio Poder Ejecutivo, es una muestra acabada de diálogo, adaptación y madurez adoptada por los legisladores, en pos de cumplir con sus obligaciones sin que por ello, relegar su condición frente a la pandemia.

Por otra parte, obsérvese que por primera vez, en nuestro país, se han llevado a cabo reuniones del Sr. Presidente con la totalidad de los gobernadores provinciales, sin importar batería o color político alguno, prueba del consenso y el diálogo antes dicho, para explicar y hacer participes a estos de las decisiones que el Gobierno nacional cree convenientes, pero sin desatender la autonomía y realidades de cada Estado provincial, para lo cual se encuentra facultado cada gobernador a realizar políticas propias en cada uno de los estados.

-Pero el diputado nacional Alejandro Cacace sostuvo que en San Luis, se está vulnerando el estado de derecho

El diputado nacional Alejandro Cacace acusa a un gobernador y su equipo, por poner la salud de su pueblo como prioridad, y tomar decisiones que llevan a cuidar a la mayoría de los puntanos.

Sr. Cacace, es falso que en San Luis no funcione el estado de derecho, porque la Legislatura, donde todas las fuerzas políticas están representadas, funcionan y su presidente es parte del Comité de Crisis provincial, cualquier legislador le puede pedir un informe sobre las distintas decisiones que toma el comité especial, y en post de aclarar, San Luis es una de las únicas provincias que hoy no tiene casos positivos confirmados y lo que hace que sea uno de los pocos estados provinciales en donde no hay circulación viral en la sociedad, un error haría que TODOS corramos riesgos y que la frágil tranquilidad que con el esfuerzo de todos conseguimos, se rompa.

Es falso que cada vez se quiten más derechos, parece que la oposición no entiende que la única vacuna para este virus, es el aislamiento social.

Es falso que San Luis no permita el tránsito, sino que todos los esfuerzos del Estado están concentrados en varios puntos de entrada y salida de la provincia, cualquier ciudadano cuenta con los permisos correspondientes, tiene libertad de entrar y salir.

Lo que si hay, es un Estado presente y operante, que siendo respetuoso de las libertades consagradas en nuestra Constitución, hace frente y sume su rol al tomar decisiones y disponer acciones que también consagradas en la misma Constitución, le otorgan en pos de la responsabilidad de proteger y cuidar a todos los puntanos sin distinción; y que en consonancia con el estado nacional, se preocupe humanitariamente por asistir en primer lugar a los más desprotegidos en pos de la propia igualdad de derechos que Ud. Pregona.

-Cacese sostiene que como legislador se siente en el compromiso de alertar sobre esta situación, ¿Ud que cree?

Comparto con Alejandro Cacese, cuando dice que los que somos parte del poder legislativo tenemos que tener el rol de control, porque para eso está el espíritu de las legislaturas, pero ese control es institucional. Yo me pregunto, qué hacía Ud. cuando debía controlar que los trabajadores de San Luis no pierdan sus trabajos frente a un gobierno del que Ud. formó parte y destruyó la industria, donde estaba Ud. cuando las familias puntanas se quedaban sin ingresos y no podían alimentar a sus hijos por las políticas de su gobierno, me pregunto donde estaban los derechos que hoy reclama injustamente… hoy se sienta detrás de una computadora, exigiendo a un gobierno que no solo intenta arreglar el desastre en el que nos han dejado, sino que intenta surfear las gigantes olas de la crisis sanitaria más importante del siglo, y propone que las medidas sanitarias que toman el Gobierno nacional y provincial que apuntan a cuidar al pueblo, sean levantadas, para que un virus que desconocemos, haga de la Argentina que hoy es modelo en el mundo, una nación que sufre, como sufren los pueblos de los socio estratégico del gobierno que Ud. representó, como Bolsonaro o Trump.

-¿Qué le diría a la gente que está preocupada por todo lo que pasa en Argentina?

Llevarles tranquilidad y serenidad en estos tiempos convulsionados que vivimos y del cual algunos parecen querer seguir sacando provecho sin entender que estos son momentos de dejar de lado egoísmos partidarios y/o personales, para priorizar el bien común. “El estado de derecho se encuentra garantizado y operante en nuestro territorio Provincial como Nacional”. Por ello hago mías las palabras del Santo Padre, instando a los señores legisladores y a la sociedad toda a entender: “Estamos todos en la misma barca” y solo la solidaridad podrá sacarnos de esta situación.