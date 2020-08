Polémicas declaraciones de Duhalde: «No va a haber elecciones»

El ex presidente Eduardo Duhalde puso en duda la celebración de las elecciones legislativas de 2021 y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández podría sufrir un golpe de Estado.

«No va a haber elecciones, porque la Argentina es la campeona de las dictaduras militares», aseguró mientras participaba del programa «Animales Sueltos», por América).

Al ser cuestionado por Luis Novaresio y los panelistas, Duhalde reafirmó su postura y explicó porqué habrá una interrupción del orden constitucional.

«No va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares», dijo.

El ex gobernador bonaerense se refirió a un clima de época en el continente: «Quien ignore que hoy el militarismo se está levantando otra vez en América es porque no conoce lo que está pasando. ¿O no sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar? Sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia. Sabemos que en Chile queda solamente como factor de poder los carabineros y, como antes, el Ejército».