Polémica por nuevos requisitos para obtener el boleto estudiantil gratuito

La inclusión del requisito de “no tener deudas con la intendencia municipal de la capital de San Luis” y la suba del boleto urbano el miércoles último a $ 7,85, provocó la reacción del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, que denunció que se está “coartando la posibilidad de acceso al transporte público a miles de estudiantes puntanos”.

Javier Suárez, integrante de la Comisión de Transporte en el Concejo Deliberante, adelantó que presentarán una solicitud de informes al respecto, ya que con esta decisión “la intendencia municipal en combinación con la empresa Transpuntano SAPEM están restringiendo el acceso al boleto gratuito estudiantil”.

“Con un llamativo requisito, insertado sobre la marcha para su renovación y tramitación, están coartando la posibilidad del acceso al transporte público a miles de estudiantes en la ciudad de San Luis, con un requisito no explicitado en la ordenanza vigente”, subrayó

Por su parte la titular del bloque Cambiemos, Claudia Rocha, afirmó que “desconocemos la norma que exige ese requisito, por lo que la empresa no puede avanzar en requisitos que no están establecidos por Ordenanza o Reglamento y de existir, por principio constitucional, no se puede tornar abstracto o virtual un derecho establecido en una norma de fondo”.