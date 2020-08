Piden la indagatoria de Arribas, Majdalani y el ex secretario presidencial de Macri

Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron hoy las indagatorias del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, de su ex número dos, Silvia Majdalani, y del ex secretario presidencial Darío Nieto en el marco de una causa por espionaje ilegal contra políticos, gremialistas y periodistas.

Según fuentes judiciales, los fiscales hicieron la presentación ante el magistrado federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, por el delito de «asociación ilícita».

Se trata de la mega causa de espionaje ilegal que involucra tareas sobre dirigentes políticos como Cristina Kichner y Horacio Rodríguez Larreta, además de dirigentes gremiales como Pablo y Hugo Moyano, y periodistas.

Arribas y Majdalani ya estaban procesados por la orden del juez Augé, luego de que los fiscales lo solicitaran el 27 de julio. A principios de agosto el juez Augé emitió un fallo con el procesamiento de Majdalani y Arribas, les prohibió la salida del país y les aplicó un embargo sobre sus bienes de 2 millones de pesos cada uno.

El procesamiento es por violación a la ley de inteligencia,violación de los deberes de funcionario y falsedad ideológica de documento público. “Tanto Arribas, como Majdalani y Ruiz, dispusieron, ordenaron a sus subalternos en forma sistemática a lo largo del tiempo, la realización de actividades de inteligencia (vigilancias, toma de fotografías y videos) sobre objetivos de orden político, en un abuso propio de su función y en oposición al marco normativo al que debieron sujetarse para el cumplimiento de su actividades como Directores en la Agencia Federal de Inteligencia y responsables máximos, cada uno en su grado, del cumplimiento de las normas a las que debieron sujetarse en cumplimiento de su deber, descartando de plano cualquier tipo de error o mal interpretación de las obligaciones de las que eran competentes cada uno de ellos según el alto rango de responsabilidad de desempeñaban en sus cargos”, sostuvo el juez en aquel fallo.