Piden investigar a Macri, por la privatización de dos centrales termoeléctricas

Los denunciantes advirtieron que además de enajenar bienes del Estado, el proceso licitatorio estuvo plagado de irregularidades y que los grandes beneficiados fueron Nicolàs Caputo, amigo de Macri, y Angelo Calcaterra, primo del Presidente.

La justicia imputó y comenzó a investigar al presidente Mauricio Macri y a los ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y Javier Iguacel por el intento de privatizar a precio vil las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.

Además se conoció este lunes que en el proceso privatizador la de Central Puerto, la empresa del cónsul honorario en Singapur y “hermano del alma” de Macri, Nicolás Caputo, fue la única oferta admitida para quedarse con la usina Brigadier López mientras que en la disputa por Ensenada de Barragán, preclasificaron las ofertas de YPF y, una vez más, Central Puerto.

La denuncia fue presentada en noviembre pasado por los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda vallejos y Adrián Grana. Además de Macri, Aranguren e Iguacel, también están siendo investigados por la justicia el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, primero hermano del Presidente y ex dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri que pasó a manos de Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía.

Las privatizaciones, duramente cuestionadas en su momento incluso por la UCR, fueron establecidas por el decreto 882/2017, publicado el 1° de noviembre de 2017 y firmado por el propio presidente Macri.

En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas. “¿Cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 –Barragán- y 110 –Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”, se preguntaron los legisladores en la denuncia.

Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”.

