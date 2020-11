Pide testigos: La novia del hombre asesinado de un palazo en la reserva Santa Catalina

La novia del hombre asesinado de un palazo en la cabeza por dos delincuentes que le robaron las pertenencias a ambos en la Reserva Santa Catalina del partido bonaerense de Lomas de Zamora, pidió hoy testigos y videos de cámaras de seguridad que colaboren en la investigación para lograr identificar a los asesinos.

«Pedimos testigos para que nos ayuden a encontrar a los asesinos de mi novio», dijo esta mañana al canal Todo Noticias, Cecilia, la novia de Mario Aguirre (39), en el sitio donde el miércoles pasado ella y su pareja fueron víctima de un robo sin resistencia que culminó en homicidio.

«Estábamos muy enamorados. Hace tres meses que estábamos en una relación de pareja. Mi novio vivía en Avellaneda, pero era de Corrientes. Era la primera vez que íbamos a tomar mate a este lugar», sostuvo Cecilia.

La joven, que es profesora de educación física, contó que una vez que estaban en la reserva fueron sorprendidos por dos delincuentes que comenzaron a agredir a Mario.

«Yo siento que lo lastiman y veo que uno me saca el bolso y que le dan un palazo en la cabeza y le salía sangre. Yo pedí ayuda pero en el lugar no hay policías. Corrí para la calle y vi a dos personas en bicicleta que les pedí ayuda. Era de día todavía», relató

La mujer aseguró que «la ambulancia tardó en llegar», que cuando volvió a ver a Mario aún estaba con vida y se quejó de que «la policía no lo quería llevar por protocolo».

«Nadie me contuvo, lo único que destacó es la ayuda de una mujer policía que me prestó el celular para llamar a mi familia. Todos me trataron como si fuera la responsable del crimen de mi novio», se quejó.

«Por eso pedimos que si hay testigos o algunas cámaras de seguridad, que ayuden a identificar a los criminales», finalizó.

En tanto, su hermano, Luis, contó a Télam que «su hermana y su novio nunca se resistieron al robo y lo golpearon en la cabeza para robarle las pertenencias».

También solicitó colaboración de «testigos del hecho o bien algunas imágenes de cámaras de seguridad del barrio donde apareció parte de lo robado, tirado en un canasto de basura».

«Si algún vecino pudo haber visto por alguna cámara privada o municipal a alguien tirando esas cosas es importante para lograr la identificación de los delincuentes», pidió el hombre para ayudar a la investigación.

En tanto, las fuentes judiciales informaron que la causa se encuentra en plena tarea de investigación y búsqueda de testimonios y recolección de pruebas.

El hecho ocurrió miércoles, alrededor de las 19, a unos 200 metros de uno de los accesos de la mencionada reserva, en el cruce de las calles Garibaldi y Peña, en la localidad de Parque Barón, en dicho partido del sur del Gran Buenos Aires.

La pareja, que se había conocido hace cuatro meses a través de la aplicación Tinder, llegó al lugar en una camioneta de la empresa química en la que Aguirre trabajaba como operario.

De acuerdo al testimonio de la mujer, luego de estacionar, comenzaron a caminar hacia el interior del amplio predio y en esas circunstancias fueron interceptados por dos delincuentes armados con un palo, quienes luego de amenazarlos con fines de robo golpearon fuertemente en la frente a Aguirre.

Según las fuentes, tras el ataque, los asaltantes escaparon a pie con los teléfonos celulares de ambas víctima, una billetera y el bolso de la profesora.

Por su parte, Aguirre quedó tendido en el suelo y murió en el lugar a raíz del fuerte golpe sufrido.

Interviene en la causa el fiscal Lorenzo Latorre, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En el mismo predio donde fue asesinado Aguirre, el 4 de agosto de 2017 fue encontrado enterrado el cadáver de Anahí Benítez (16), femicidio por el que el 6 de junio de este año fue condenado a prisión perpetua Marcos Esteban Bazán, el dueño de la casa donde se cree que la menor fue retenida.