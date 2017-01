Parrilli culpó al gobierno de Mauricio Macri de hacer escuchas ilegales

El ex jefe de inteligencia kirchnerista Oscar Parrilli culpó hoy al gobierno de Mauricio Macri de hacer escuchas ilegales en el marco de un “Watergate autóctono”, y anunció que iniciará acciones legales a raíz de la difusión de una conversación suya, judicializada, donde hablaba con la ex presidenta Cristina Fernández, quien lo calificaba de “pelotudo”.

Parrilli acusó por la difusión de la escucha a “la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su Presidente Ricardo Lorenzetti; el titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) Sr. Alberto Arribas, el juez de Comodoro Py Ariel Lijo y el Fiscal Guillermo Marijuán, a quienes hago responsables penalmente y contra quienes accionaré judicialmente”.

El ex funcionario aseguró que se trataba de “la divulgación mediática e ilegal de conversaciones privadas” y advirtió que “este escandaloso espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin duda la principal dirigente política de la oposición, está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri” y “revela claramente que, además, están siendo espiados todos los dirigentes opositores”.

“Estamos asistiendo a una suerte de WATERGATE autóctono, con la activa participación de ex agentes de Inteligencia y la complicidad de jueces federales, que utilizan causas judiciales truchas o pre-causas para justificar intervenciones telefónicas de dirigentes opositores. Estamos frente al VERDADERO MACRI: El que ordenó espiar no solo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia ‘famiglia’ y a familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Causa esta, la de las escuchas, en la que fue sobreseído ‘casualmente’ al día siguiente de asumir como Presidente”, aseguró.

Si bien se conocía la existencia de esa grabación desde el viernes cuando el fiscal Guillermo Marijuán denunció a la ex presidenta porque habría dicho que le “armaron” causas al espía Antonio “Jaime” Stiuso, la difusión del audio en el día de hoy y la radicación de la denuncia ante el juez federal Sebastián Casanello llevaron al ex funcionario kirchnerista a emitir un comunicado en el que vinculó a la administración macrista con el caso.

El comunicado también fue difundido a través de las redes sociales por la ex presidenta, la otra protagonista de las escuchas difundidas en las últimas horas, con el título “El verdadero Macri y el espionaje político”.

Parrilli aseguró que “las escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner” y que ocurrieron entre junio y septiembre del año pasado, “precisamente cuando retoma reuniones y actividades políticas en la Capital y Gran Buenos”.

Tras sostener que “no solo editan la escucha, sino que encima arman notas y titulan cualquier cosa”. por lo que entendió que “ese es el mensaje a toda la oposición”, Parrilli aseveró que “ahora se entiende claramente por qué modificaron por decreto una ley del Congreso de la Nación y le entregaron la custodia de las intervenciones telefónicas a la Corte Suprema en lugar de lo que había establecido el Parlamento: la Procuración Fiscal”.

“No deja de llamar la atención -¿o será solo una casualidad?- que precisamente el mismo día que el actual titular de la AFI Alberto Arribas tiene que dar cuenta de un nuevo hecho de corrupción de este novel gobierno, vuelvan a aparecer las relaciones promiscuas que existían entre los organismos de inteligencia (Stiuso y Cia) y los periodistas”.

Añadió que “la causa judicial en la que se ordenó la intercepción de mis teléfonos, se cae por su propio peso ya que luego del gran montaje mediático y judicial de la supuesta captura de Iván Pérez Corradi (sic), no solo terminó con una falta de mérito por no tener pruebas, sino que desapareció de los medios periodísticos afines al gobierno cuando terminó denunciando por extorsión y coimas a la Jueza Sandra Arroyo Salgado y al Ex Senador Sanz e influyente asesor del Presidente Macri”.