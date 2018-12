Paro y movilización ante el cierre de 14 bachilleratos nocturnos en CABA

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ordenó el cierre de 14 escuelas comerciales y también una serie de cursos en nueve liceos y bachilleratos nocturnos de la Ciudad. La intención oficial se dio a conocer a través de la Resolución N° 4055-2018 del Ministerio de Educación de la Ciudad, ante lo cual el gremio docente se declaró en Estado de Alerta y Movilización.

Como respuesta a esa medida los trabajadores de la educación porteños nucleados en los gremios UTE y ADEMyS anunciaron un cese de actividades y movilización para mañana a las 12 a la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Justamente, Paula Gabutti docente de Literatura de del Instituto Comercial nª 29 uno de los establecimientos afectados, dialogó con Tiempo al respecto: “El pasado viernes convocaron de urgencia y de manera arbitraria a los directivos de las escuelas de comercio nocturnas con siglos de formación de 4 años para informar que a partir del año que viene se cierran las inscripciones de los primeros años”. Añadió que “esta modalidad es claramente un proceso de vaciamiento que afecta de forma directa a la formación pública”, continuó la docente.

En línea con la situación sensible que atraviesan, la docente explica cómo será el modo de vaciamiento dispuesto por el gobierno porteño: “Van a ir cerrando de a poco. Dejan dos divisiones de segundo año de tercero y cuarto respectivamente. Este proceso tiene la finalidad malintencionada de llegar al año 2020 con la totalidad de las escuelas comerciales cerradas”.

“Esta medida afecta claramente el sistema educativo dejando fuera del mismo más de diez mil alumnos y sin trabajo a más de mil doscientos trabajadores”, finalizó.

Con respecto a los alumnos, Gabutti explicó, “esto afecta además de manera nociva a todo los estudiantes ya que pierden la oferta educativa, el gobierno se justifica diciendo que los programas educativos están desactualizados casa totalmente errónea”.

Por su parte, el secretario general de ADEMyS, Jorge Adaro, expresó que “el paro de mañana no es una medida aislada sino el inicio de un plan de lucha y que, de no retrotraerse algunas medidas, significará el no inicio del ciclo lectivo 2019”. En esa línea, el titular de UTE-CTERA, Gustavo López sostuvo: “Los jóvenes de las escuelas que pretenden cerrar son aquellos que van a la clases después de cartonear, de trabajar flexibilizados en una bici repartiendo comida, de ayudar a sus familias; a esos jóvenes el Gobierno de la Ciudad pretende dejar sin escuela, y sus maestros lo vamos a impedir”

“Este avance brutal contra la escuela pública se suma a las políticas de reducción sistemática del presupuesto educativo y desescolarización que recorre desde los jardines maternales hasta los profesorados e institutos de educación técnica y superior”, denunció. Y añadieron: “Miles de estudiantes serían marginados del derecho a la educación y cientos de docentes perderían su trabajo de no darse marcha atrás con esta Resolución de ajuste educativo”.