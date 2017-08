“No es la primera vez que nos pasa esto”, aseguró el gobernador

Alberto Rodríguez Saá acompañó a su hermano Adolfo, para dirigirse al pueblo puntano, tras los resultados adversos de las PASO para el oficialismo, y aseguró “no es la primera vez que hacemos un gran esfuerzo y no alcanzamos los resultados queridos”.

“No es la primera vez que nos pasa esto. Hoy se ha hecho un esfuerzo extraordinario, digno del mejor elogio. Pero no es la primera vez que hemos hecho un esfuerzo semejante, y no se dieron los resultados esperados”, dijo el gobernador.

Y añadió: “Y nosotros corregimos lo que hay que corregir y enfrentamos el futuro, con enorme optimismo”.

“Este proyecto que tiene como columna vertebral la justicia social, estar al lado de los humildes, y acompañar mirando el futuro con el máximo progreso de la provincia, ese proyecto, no se entrega, no se cambia, no se equivoca”, afirmó.