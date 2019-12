Murió a los 61 años Marie Fredriksson, la cantante de Roxette

La cantante y compositora sueca Marie Fredriksson, conocida como la voz femenina del dúo de pop Roxette, ha muerto a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer.

Roxette es un dúo sueco de pop rock formado por la cantante Marie Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle.1

El dúo es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito, desde los tiempos de ABBA. Sobre la comparación del grupo con ABBA, Per Gessle afirma: “Pienso que la gran diferencia entre Roxette y ABBA es que nosotros estamos mucho más orientados a la música rock de lo que ABBA fue…”.

Han vendido 75 millones de discos y sencillos, cuatro de sus singles llegaron al Nº 1 en el Billboard de Estados Unidos y fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV. Su trayectoria se extiende por más de dos décadas, tiempo en el cual han ganado diversos premios de la música, tales como el World Music Award, premios MTV, los BMI de Inglaterra y varios Grammys suecos.

Si bien el grupo se fundó en 1986, la fama internacional llegó en 1989 cuando la canción “The Look” los elevó al tope de las principales listas musicales de los Estados Unidos y luego por su participación en Pretty Woman con su canción “It Must Have Been Love”, en su segunda versión editada especialmente para este filme. Además escribieron canciones para otras películas como “Almost Unreal” para Super Mario Bros y “Stupid” (re-editada) para Spun.