Motochorros asaltaron a Jorge Rial en Palermo [video]

El periodista Jorge Rial contó hoy que los motochorros que lo asaltaron ayer en la zona porteña de Palermo Hollywood lo venían siguiendo desde la salida del canal América, dijo que fueron directamente a robarle el reloj y opinó que los constantes hechos delictivos que hay en la zona y motivaron ayer el desplazamiento del titular de la comisaría 31 demuestran que había “desidia” policial.

Rial dijo este mediodía a la prensa que el hecho ocurrió en Humboldt al 1.500, cuando había terminado el programa “Intrusos”, que conduce por la tarde en el canal América, y estaba por ingresar al garaje del edificio donde tiene su productora para subirse al auto y retirarse a su casa.

“Me venían siguiendo de la salida del canal. De golpe alguien me dice ‘tenés hora’, no terminó de decirlo y ya me estaba manoteando el reloj”, contó el conductor radial y televisivo.

El periodista aclaró que el forcejeo que se ve en el video del asalto que él mismo difundió por redes sociales no se dio porque quiso hacerse “el héroe”, sino porque “el reloj no salía, no se rompía” y en esa maniobra fue que alcanzó “a tirarle una piña y una patada” para ver si lograba “voltear” al delincuente.

Rial mostró los raspones y heridas que quedaron en su muñeca izquierda por el forcejeo en el que el ladrón logró que se rompiera la malla para llevarse el reloj.

Relató que cuando quiso correr a los ladrones que ya huían en moto, un motoquero paró a su lado y le dijo: “Subite que lo agarramos”, pero en ese momento reflexionó y dejó que escaparan.

“El que me sacó el reloj no estaba armado, pero no sé si el de la moto podía tener un arma”, dijo el periodista.

“En esta zona es muy habitual este tipo de robos. Yo no digo que hay zona liberada pero sí desidia. Ya el ministro de Seguridad de la ciudad, Martín Ocampo, la tenía en la mira a esta zona”, indicó.

“Me contaron -agregó-, que hace tres semanas le dijeron al comisario que tenga cuidado, que había demasiados actos de inseguridad y motochorros, no lo hizo y probablemente lo que me pasó a mí, el subirlo a la redes y toda la repercusión, terminó de voltear al comisario”.

Es que ayer, luego de la difusión de este caso, el ministro Ocampo decidió desplazar al jefe de la comisaría 31 de la Policía de la Ciudad por los constantes robos de motochorros en la zona de Palermo Hollywood.

El comisario desplazado es Claudio Gabriel Pezzatti, quien de acuerdo a las fuentes, fue transferido a la comisaría 34 del barrio porteño de Nueva Pompeya, mientras que, por el momento, quien quedó al frente de la 31 es quien hasta ahora era el subjefe de la seccional, el subcomisario Carlos Scheiermann.

“Esta decisión es provisoria. Es probable que en breve designemos a algún otro comisario al frente de la seccional 31”, dijo a Télam un vocero de la cartera de Seguridad porteña.

Rial reconoció que hasta el momento no fue a radicar la denuncia formal porque ayer quería irse a su casa y estaba “mal por la situación”.

En caso de iniciarse una investigación judicial, la causa recaerá en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo del fiscal Santiago Vismara, en turno con esa zona de la Capital Federal.