Moreno defendio a Milani: “Es inocente, no tengo ninguna duda”

El ex secretario de comercio Guillermo Moreno defendió hoy al detenido ex jefe del Ejército César Milani, a quien definió como “socio comercial, compañero y amigo”, y afirmó que “no” tiene “ninguna duda” de que es “inocente” de los cargos que se le imputan por presuntos delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

“Milani es inocente, no tengo ninguna duda. Es mi socio, mi compañero y mi amigo. No hay ninguna duda al respecto si la Justicia dice que es así, pero debe demostrarlo. Yo no estoy en condiciones de evaluar el expediente porque no tengo los elemento, soy economista”, enfatizó Moreno.

En tanto, consideró que la detención de Milani, producida el pasado viernes, “le venía bárbaro” al gobierno de Mauricio Macri para “tapar lo del Correo” Argentino, en referencia a la polémica negociación de la deuda que esa empresa de la familia del Presidente mantiene con el Estado.

“Si en el expediente figura que uno torturo o mató por la espalda, eso con nosotros no va. Diferente es matar en combate. En nuestras fuerzas, ni matar por la espalda ni tortura tiene cabida”, enfatizó Moreno, en declaraciones a América TV.

En ese marco, reiteró que para él “el caso de Milani está claro”, y precisó: “Fui y pregunté (sobre la participación de Milani) y me dijeron: ‘no Moreno, vaya tranquilo’. Estoy seguro que (Milani) es inocente”.

“No me siento en la mesa ni con torturadores, ni con gente que mató por la espalda. Ahora, si la discusión es mataste en combate o no mataste en combate, es otro debate”, disparó.

En tanto, dijo haberle preguntado al ex jefe del Ejército sobre las acusaciones, quien le dijo: “Guillermo yo no te estaría mirando a los ojos a vos y te diría esto”.

“Podemos hacer un análisis político, no evaluar el expediente. Vos tenías un general que hablaba de lo nacional y popular. Hacía décadas que no había un general que hablaba de la vinculación de las Fuerzas Armadas con su pueblo”, manifestó.

A su vez, subrayó que “hay sectores que no quieren fuerzas armadas en el país” porque “creen que las fuerzas armadas son un elemento organizador de la Nación”.

“Para mí, las Fuerzas Armadas son necesarias porque son constitutivas de la Nación. Lo que no queremos es unas fuerzas armadas oligárquicas”, sentenció.