Mirtha reveló que Bullrich la llamó para darle “explicaciones” por el caso Maldonado

La conductora televisiva Mirtha Legrand reveló hoy que recibió un llamado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para brindarle “explicaciones” sobre los avances del caso de Santiago Maldonado, luego de los cuestionamientos que realizó a la investigación en su programa.

“A mí lo que más me preocupa es que no aparezca”, reiteró Legrand, quien indicó en declaraciones al canal América TV que, según le comentó Bullrich, “le había pedido el presidente (Mauricio Macri) que me llamara y que me iban a mandar unos videos para que yo viera toda la obra que había hecho la ministra”.

Al ser consultada sobre si “quedó conforme” con las explicaciones, Legrand dijo que “no” porque “es una cosa que no se puede creer que en democracia desaparezca alguien, creo que estuvo mal hecha la investigación, deficiente, así están las cosas”, indicó la conductora.