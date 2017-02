Michetti aseguró que “no” será candidata en las elecciones de este año

La vicepresidenta Gabriela Michetti desestimó la posibilidad de ser candidata en las elecciones legislativas de octubre y remarcó que tiene “la tarea de acompañar” al presidente Mauricio Macri “en esta responsabilidad enorme que hemos asumido”.

“Hace mucho tiempo que desde la vicepresidencia no se lograban resultados de gestión para la ciudadanía. Si uno mira los informes que pudimos hacer con nuestro pequeño equipo, hemos logrado inversiones extranjeras que han venido por más de dos mil y pico de millones de dólares con los viajes que hice por el mundo en búsqueda de inversiones”, remarcó.

En este contexto, Michetti indicó que “este año el tema más importante de la vicepresidencia” es avanzar “en un plan nacional de discapacidad”, que según anticipó anunciará “con el presidente en los próximos días o semanas”.

En una entrevista que publicó hoy el diario El Tribuno de Salta, la vicepresidenta al ser consultada si evaluó en algún momento presentarse como candidata, respondió: “¿Yo? No, no, no. Tengo la tarea de acompañar al presidente en esta responsabilidad enorme que hemos asumido. Lo estoy haciendo con un compromiso muy grande”.

Michetti también hizo referencia a lo realizado en el Senado, donde según indicó hubo “unos cambios extraordinarios en materia de ahorro: yo ahorré 1.100 millones de pesos el año pasado”.