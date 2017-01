Messi sin nada; Cristiano ganó el premio al mejor jugador de la FIFA 2016

El argentino Lionel Messi no pudo sumar un nuevo galardón a su extensa lista de premios, ya que el delantero portugués Cristiano Ronaldo se quedó esta tarde con el The Best, premio que la FIFA otorga por primera vez.

El portugués recibió el 34,54 por ciento de los votos; Messi, el 26,42, y Antoine Griezman, el 7,53.

Cristiano Ronaldo recibió este premio tras vivir el que quizá haya sido el mejor año de su carrera en cuanto a logros. A nivel individual ya había ganado el Balón de Oro, y en conjunto conquistó con el Real Madrid la Champions League, la Súper Copa de Europa y el Mundial de Clubes), y con la selección de Portugal sumó la Eurocopa.

“Es un trofeo muy bonito, y muy pesado. Es la primera vez que se entrega y es muy especial ser el primero en recibirlo. Es un privilegio. Yo siempre tuve un objetivo y no era ser un jugador de fútbol, era ser una estrella, y bueno, los trofeos hablan por sí mismos. Probablemente ha sido mi mejor año de lejos”, dijo Cristiano Ronaldo tras recibir el premio.

Por su parte Messi, quien no estuvo presente en la gala que se llevó a cabo en Zurich al igual que sus compañeros del Barcelona, debió conformarse con integrar el FIFA FIFPRO WORLD11.

La ausencia de Messi, Gerard Piqué, Andrés Iniesta y Luis Suárez se debió a que los jugadores decidieron por cuenta propia no tomar el vuelo que iba a llevarlos a Zurich, según lo señaló una parte de la prensa de Barcelona.

El club, mientras tanto, intentó maquillar la situación y a través de un comunicado de prensa aseguró que la ausencia de los jugadores respondía al hecho de que el equipo daba prioridad al próximo partido, ante el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey.

Como para suavizar la situación durante la gala de la FIFA se mostró un video en el cual Iniesta pidió disculpa por la ausencia de los jugadores del Barcelona.

“Como capitán del Barcelona queremos agradecer haber sido galardonados en este once mundial y nos disculpamos por no poder estar en la gala porque tenemos un partido trascendental en la Copa del Rey”, expresó Iniesta.

Los argentinos vivieron también un grato momento con la presencia de Diego Maradona y Gabriel Batistuta, quienes fueron los encargados de entregarle al italiano Claudio Ranieri y la estadounidense Carli Lloyd los premios The Best al Mejor Entrenador y a la Mejor Jugadora del año.

A su llegada al lugar donde se llevó a cabo la gala, Maradona, vestido con traje gris, camisa blanca y corbata oscura, realizó una serie de jueguitos con una pelota ante el aplauso de los presentes.