Más de 17.700 sanluiseños ya se anotaron en las carreras virtuales de la ULP

Son la cantidad de preinscriptos hasta el sábado. El 68% son mujeres. Contador Público, es la propuesta más elegida.

Será la chance de progresar, reivindicarse o de tener por fin aquella oportunidad que se diluyó en el pasado. Las carreras a distancia que dictará la Universidad de La Punta (ULP) pueden significar cualquiera de esas circunstancias o todas ellas juntas. Es una ilusión que se enciende y que en pocos días experimentó una enorme aceptación: en total, hasta el sábado, unos 17.700 sanluiseños hicieron su preinscripción y en breve comenzarán a cursar alguna de las 49 propuestas que lanzó la casa de estudios provincial. Las clases serán vía internet y totalmente gratuitas.

La carrera más elegida hasta ahora es la de Contador Público, con un 11,9% (Ver “Las vocaciones”). Pero hay un aspecto que llamó la atención: el 68 por ciento de los preinscriptos son mujeres.

Los datos fueron confirmados por las autoridades de la universidad, que tomó con entusiasmo la respuesta de la gente. A solo 4 horas de la apertura de las preinscripciones, unas 4.000 personas habían cerrado ese trámite.

“Estamos muy contentos, esto es solo el comienzo. Estaba convencida de que la implementación de ULP Virtual sería muy exitosa, pero esta cantidad para tan pocas horas no la esperaba”, destacó la rectora, Alicia Bañuelos, tras la apertura de la modalidad. Cinco días más tarde ese número creció a pasos agigantados.

Las preinscripciones estarán abiertas hasta el viernes 18 de agosto, pero al cerrar ese trámite inicial los interesados reciben un mail que los invita a confirmar su inscripción formal. Esa carta les indica qué documentación deben presentar. Los futuros alumnos tienen que acercar distintos papeles, diplomas o certificados. Esos requerimientos dependen de la carrera que eligen.

El inicio de clases está previsto para el lunes 21 de agosto.

Según destacaron desde la ULP, es clave que las personas preinscriptas revisen sus correos electrónicos, lean la respuesta enviada desde la casa de estudios y confirmen que, finalmente, estudiarán la carrera, curso o posgrado. Hasta el sábado, unas 4.100 personas no habían respondido los envíos y en consecuencia su ingreso como alumnos no está confirmada.

Ellos, a partir de hoy, recibirán una nueva consulta para saber si tomarán o no la carrera. Tendrán dos días para responder.

Para que las oportunidades lleguen a mucha más gente, ULP Virtual -tal como se denominó al dictado de carreras a distancia- determinó que aquellas personas mayores de 25 años que no completaron su nivel secundario pueden inscribirse y estudiar alguna de las carreras o cursos.

“Es gente que quiere completar su formación académica, pero que por cuestiones de trabajo o de falta de tiempo o porque vive lejos de las universidades no pudo hacerlo. Ya ahora encuentra la oportunidad de seguir esa carrera o curso que siempre anhelo concretar. Muchas veces no pudieron seguir la carrera que les gustaba no por desidia, sino porque vivían muy lejos. Con ULP Virtual le damos la chance para que estudien una carrera, un curso o una maestría. Es estudio virtual, pero cada alumno tiene que cumplir lo que exige la carrera elegida. El esfuerzo, las horas de estudio, la exigencia, las evaluaciones serán iguales a las de cualquier universidad. Lo único que cambia es la comodidad de hacerlo desde su casa. Con esta modalidad no hará falta viajar hasta el edificio de la universidad, lo demás es idéntico al resto de las facultades”, explicó Bañuelos en diálogo con El Diario de la República.

“Estamos felices porque vemos en esta primera etapa de preinscripción que hay muchas ganas. El número final lo analizaremos después de que la gente confirme su inscripción y acerque la documentación que exige cada carrera”, aclaró la rectora.

Una ayuda cercana

Cuando llegue el momento de que la gente deba acercar su documentación -sean copias de DNI, títulos o diplomas de grado (para aquellos que quieran estudiar posgrados o maestrías)- la ULP colaborará con los alumnos ya inscriptos: en pocos días instalará centros de ayuda en distintos puntos de la provincia para que cada uno acerque sus papeles y certificados analíticos legalizados. La idea es que lleven sus documentos a esas oficinas y eviten viajar hasta La Punta. “Queremos que haya una contención para los alumnos por parte de la ULP. Por eso crearemos esos centros que tendrán como objetivo colaborar con los estudiantes que hayan confirmado su inscripción. La idea es facilitarle las cosas. Estamos haciendo un convenio con la Universidad de los Comechingones, en Merlo, para que también desde allí asistan a nuestros futuros alumnos a terminar sus trámites y estudiar la carrera que les gusta”, explicó Bañuelos.

Fuente: El Diario de la República