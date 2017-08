Martín Duplessis asciende al 5º lugar en la general del Desafío Ruta 40

El piloto de la provincia de San Luis, Martín Duplessis, sigue a paso firme en el Desafío Ruta 40, donde luego de otra destacada actuación en esta Etapa 2 que unió Villa Unión (La Rioja) con Tinogasta (Catamarca), terminó ascender a la 5º posición en la general de motos.

Tras la Etapa 1 que se disputó ayer y en la que Martín Duplessis se ubicó en el top ten de la motos, al finalizar en la 9º posición, hoy salió a ser nuevamente protagonista en este novena edición del Desafío Ruta 40.

Esta Etapa 2, Villa Unión – Tinogasta, no fue nada fácil ya que debieron sortear las dunas de Fiambalá. Duplessis se sentía confiado y lo plasmó con una buena primera parte de etapa, donde arribaba a en la 4º posición. Ya en Fiambalá, el piloto de la provincia de San Luis seguía a buen ritmo, aunque sobre el final, la moto tuvo una pequeña falla por el combustible que no fue bueno y a pesar de eso, terminó 5º en la etapa y lo mismo se replicaría en la general.

“Fue una buena etapa, nunca pensé estar en esta posición en una fecha mundial por eso estoy más que contento. Realmente estoy contento por mi familia, y por toda la gente que me apoya, principalmente al Gobierno de la Provincia de San Luis que a través del Ministerio de Turismo me permite cumplir mi sueño de estar en una fecha del mundial de rally cross country. Esto me motiva más y mañana trataremos de mantener un buen ritmo, ya estamos entre los mejores y vamos a dar pelea”, expresó un emocionado Duplessis (XRaids), que ya está 5º en la general de motos y el segundo mejor argentino, detrás de el salteño Kevin Benavides, que lidera la prueba.

Mañana la 3º etapa se disputará en territorio catamarqueño, entre Tinogasta y Belén, y DIARIO IMPULSO seguirá llevándole toda la información al instante.

Fuente: Prensa – Martín Duplessis