Marijuan imputó a los jueces de la Corte que votaron a favor del 2×1

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó hoy a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a raíz de la denuncia en su contra por la firma del fallo que habilitó el beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad.

“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país”, según el dictamen al que accedió Télam.

De esta forma, Marijuan pidió al juez federal Daniel Rafecas que abra la investigación y ordene medidas de prueba en base a una denuncia presentada ayer por el abogado Marcelo Parrilli a raíz del fallo que benefició con el cómputo del 2×1 al condenado represor Luis Muiña.

“El cómputo de pena y aplicación de las normas referenciadas por los ministros de la Corte en su pronunciamiento deben valorarse en el marco de un proceso penal por el cual Luis Muiña fue condenado y declarado responsable de la comisión de Delitos de Lesa Humanidad”, agregó el fiscal.

Entre las pruebas solicitadas, Marijuan pidió a Rafecas que incorpore a la causa “copia fiel” del fallo de la Corte y de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que “guardan relación con los hechos”.

“Con el respeto que la investidura de los Señores Magistrados me merecen y no escapando al suscripto que los hechos aquí develados podrían ser considerados una cuestión de puro derecho, he de solicitar que se ponga en conocimiento a Highton, Rosatti y Rozenkrantz de la existencia del legajo” en su contra, escribió Marijuan.

El objetivo es “evitar cualquier tipo de afectación a los derechos y garantías con los cuales cuenta cualquier persona imputada en un proceso penal”, agregó.

Parrilli denunció por supuesto “prevaricato” fallar contrario a derecho, a los tres ministros de la Corte a raíz del fallo del 3 de mayo pasado en la causa contra el condenado Luis Muiña, a quien se aplicó el artículo 7 de la ley 24.390, ya derogado y que fue conocido como el 2×1.

Este artículo computaba doble cada año de prisión pasado sin sentencia firme por un procesado.

En la denuncia, Parrilli sostuvo que la “solución a la cual arribaron los ministros resultaba contraria a las leyes e instrumentos internacionales que rigen en la materia”.

Además, como refirió Marijuan en el dictamen, “el denunciante vinculó los alcances de ese pronunciamiento con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, como así también con el modo en que fueron designados inicialmente dos de los ministros de Corte que conforman el máximo tribunal de Justicia de la Nación”.

El miércoles 3 de mayo los ministros de la Corte, ahora imputados, formaron, con su voto positivo, la mayoría necesaria en el máximo tribunal – de cinco miembros- para habilitar el encuadre del 2×1 en el caso del condenado por delitos de la lesa humanidad Luis Muiña.