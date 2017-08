María Eugenia Vidal llamó a “no resignarse nunca más”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, llamó esta noche a “no resignarse nunca más” y remarcó que “sólo pasaron 19 meses” desde que comenzó su gestión, por lo que pidió “sostener la esperanza”.

“No estamos acá para un cargo, una elección, o un gobierno, sino para no resignarnos nunca más. Te pido a vos que me bancaste con amor y sostén, y que también lo hiciste con este equipo, que no te resignes nunca”, enfatizó la mandataria provincial desde el búnker de Cambiemos.

Remarcó, asimismo, que “sólo pasaron 19 meses” desde que comenzó su gestión y pidió que “sostengamos la esperanza”.