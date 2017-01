Maltrato animal: “Hay que animarse a hacer la denuncia”

La jueza Virginia Palacios, a cargo actualmente del Juzgado Contravencional, comentó que los hechos de maltrato animal son constantes y animó a los ciudadanos a hacer las denuncias cuando detectan algún caso.

“No basta con hacer un reclamo por las redes sociales, la maquinaria judicial no se pone en funcionamiento por ellas. Son libres de usarlas, pero hay que animarse y hacer la denuncia, porque hay una respuesta (del juzgado)”, afirmó la jueza, según publicó El Diario de la República.

Palacios añadió: “El juez natural del juzgado, Marcelo Bustamante Marone, trabaja con absoluta responsabilidad, seriedad y compromiso en estas causas y ha hecho innumerables allanamientos y puesto en custodia animales”.

“Si no ha habido detenidos antes, es porque quizás no se encontró con una causa de la entidad que se me presentó a mí, pero el sentado acá habría hecho lo mismo”, afirmó.

“(Los animales) son seres vivos, objetos de tutela y todo lo que importe violencia de cualquier naturaleza y contra cualquier ser, me parece repudiable”, dijo sobre el caso de un perro galgo muerto por abandono, el cual sigue su curso.

Vázquez, el acusado y detenido por este hecho, decidió no prestar declaración y continuará en la cárcel por 48 horas más, hasta que la jueza decida su procesamiento o liberación. Hoy será un día clave, ya que declararán varias personas sobre el hecho. La jueza también detalló que hasta ahora no tienen datos certeros de que Vázquez sea galguero u organice carreras de estos animales, aunque no descartó que si se tienen indicios se investigue.

Sin embargo dejó en claro que la investigación principal es por maltrato animal. Y además remarcó que “decir que alguien es galguero no es decir que esté en infracción a la ley. No se equipara alguien que tiene galgos, con alguien que comete delitos (con ellos)”. Por último confirmó que una de las proteccionistas del caso, presentó denuncias por amenazas.