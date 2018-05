Macri reunió a la tropa de Cambiemos y ratificó el rumbo económico del Gobierno

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en Casa Rosada a los miembros de la Mesa Nacional de Cambiemos, para realizar un balance general de gestión y ratificar el rumbo político, económico y social, puntualizando en las medidas contra la suba del dólar y anticipándose a la sesión legislativa del miércoles, en la que oposición intentará sancionar un proyecto contra los recientes aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

En el encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo así como gobernadores, autoridades legislativas, los titulares de los interbloques de Cambiemos y los presidentes de la UCR, Alfredo Cornejo; de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, y del PRO, Humberto Schiavoni, los tres designados para brindar detalles a la prensa sobre el encuentro, que tuvo como ejes el análisis de las recientes medidas tomadas para frenar la suba del dólar y la estrategia interna de cara a la sesión de Diputados del miércoles.

“Haciendo un balance político de lo hecho hasta aquí en estos dos años y meses de gobierno, y los desafíos que quedan por delante, hemos ratificado el rumbo político, económico, social, que lleva la Argentina”, resumió Cornejo, para luego admitir las “dificultades” que afronta el Gobierno para “conseguir todos los resultados que merecen los argentinos”.

En ese sentido, Cornejo aseguró que “sólo en este camino es que podemos lograr una senda de crecimiento económico, desarrollo social y de fortaleza institucional”, y enfatizó que “el rumbo económico es el correcto”.

Aseguró que Macri está “muy confiado” por las recientes medidas económicas anunciadas el pasado viernes para contener la suba del dólar, que impactaron “satisfactoriamente” en los mercados, según trascendió luego de otra reunión que el primer mandatario encabezó más temprano con su equipo económico.

“Hay que mirar el largo proceso, que es un proceso de dos años y meses que llevamos gobernando donde estaba todo preparado para el estallido; era una bomba de tiempo que estaba activada para explotar en el gobierno de Cambiemos y, sin embargo, con un mecanismo de relojería, el Gobierno y su equipo ha logrado que transitemos en paz”, sostuvo.

Cornejo destacó los “esfuerzos” que está haciendo, no solamente el Gobierno, sino también los “sectores más pobres y sectores medios, que son los que están bancando este proceso con muchísimo esfuerzo y a los que les expresamos nuestra profunda admiración, y les ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando en pos de esa representación social”.

Al ser consultado por la sesión del miércoles, en Diputados, en la que la oposición intentará promover un proyecto de ley para eliminar los recientes aumentos en los servicios públicos, el líder del radicalismo reconoció que la estrategia del oficialismo es designar “a unos pocos legisladores para que sean los voceros de nuestra posición y que expliquen por qué llegamos hasta aquí en materia tarifaria, y por qué esa política es exclusiva del Poder Ejecutivo y que no tiene que estar dirimida en un debate demagógico del Parlamento”.

“Los tres partidos (integrantes de Cambiemos) estamos muy unidos y ratificamos que vamos a rechazar el proyecto demagógico de la oposición”, señaló Cornejo.

“(Emilio, titular de la Cámara baja) Monzó informó que nuestros interbloques están muy bien para defender esa posición”, adelantó.

El gobernador mendocino afirmó que “nuestro acuerdo también incluye que haya una sesión tranquila y que no sea como fue la de la reforma previsional, y que primero se traten proyectos que ya estaban en agenda del Ejecutivo, como la ley de mercado de capitales y otros dos o tres proyectos más”, apuntó.

Por su parte, Schiavoni, senador nacional y titular del PRO, puso en duda que avance algún proyecto opositor, aunque se mostró expectante sobre el rol que tendrá en la sesión el bloque oficialista.

“Nosotros confiamos en nuestra propia fuerza y también en la racionalidad de quienes representan a los gobernadores para poder consensuar una posición que no afecte nuestras cuentas fiscales y que no nos desvíe ni un milímetro de este rumbo que ha elegido la Argentina y que el Presidente está muy firme en seguirlo”, agregó el titular de la Mesa Nacional de Cambiemos.

Por su parte, Etchecoin, de la Coalición Cívica, señaló que internamente están trabajando en “un marco de profundos acuerdos y convencidos de que este es el camino, y que era el mejor posible, siempre cuidando a los que menos tienen”.

Estuvieron presentes hoy, además del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quienes Macri recibió esta mañana en Olivos para conversar sobre las recientes medidas que apuntan a reducir la obra pública para alcanzar un ahorro fiscal de 30 mil millones de pesos, ajuste que no afectará aquellas obras que están en ejecución, se informó.

Según fuentes cercanas a Vidal, la reunión de esta mañana tuvo como eje analizar el “impacto” de esta medida y abordar cuestiones relacionadas a la “seguridad” y las “tareas conjuntas” entre Nación y Ciudad de Buenos Aires.

Esta tarde, también estuvieron la vicepresidenta y titular del Senado, Gabriela Michetti; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; los titulares de los interbloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Luis Naidenoff, además del secretario general del PRO y legislador porteño, Francisco Quintana; el titular de la bancada del PRO en Diputados, Nicolás Massot, y Maximiliano Ferraro (legislador porteño) y Juan Manuel López (diputado nacional), de la Coalición Cívica.