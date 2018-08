Macri: “Muchos dicen que me conviene que Cristina termine” yendo a prisión

El Presidente añadió también que está “contento” de que el caso de los cuadernos por presunta corrupción en la obra pública haya surgido durante su mandato.

El presidente Mauricio Macri reconoció este domingo que “muchos dicen” que le “conviene” que su antecesora, Cristina Kirchner, termine detenida en el marco de la causa por presunta corrupción en la obra pública y se mostró “contento” porque el caso surgió durante su mandato.

“Esto que está pasando es fundacional para la Argentina. Estoy contento de que sea en mi Presidencia, durante mi Gobierno que toda la verdad salga a la luz”, expresó Macri en una entrevista con el canal de noticias CNN.

Así se refirió a la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y al ser consultado sobre la posibilidad de que la ex mandataria sea detenida, el Presidente reconoció: “Muchos dicen que no me conviene”.

Buenos Aires, NA.