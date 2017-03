Macri le dio de baja a las obras para remodelar el Aeropuerto de San Luis

Las mejoras para el Aeropuerto “Brigadier Mayor César Raúl Ojeda” de la capital puntana dieron marcha atrás por decisión de la administración de Mauricio Macri, oficializado y publicado en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

En abril de 2015, se había puesto en marcha una licitación pública nacional para realizar una contratación por una suma de 22,3 millones de pesos, aprobada por el entonces ministro de Transporte, Florencio Randazzo.

La inversión era necesaria, según dijeron desde el Ministerio de Obras Públicas de San Luis, no solo en infraestructura edilicia, sino también en materia de seguridad, dado que hay que renovar y adquirir nuevos equipos de navegación para el descenso de aeronaves (actualmente con mal tiempo los aviones no pueden aterrizar), equipos de meteorología, además de luces y balizas.

El ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich, aseguró que Alejandro Alvarez, Director de la Administración Nacional de la Aviación Civil ANAC, le había confirmado que la obra se iba a llevar a cabo en una reunión realizada el 13 de febrero pasado.

“Si bien habíamos solicitado audiencias con el ministro Dietrich, me derivaron con estos funcionarios y fue Alvarez quien me confirmó que se realizaría la obra”, señaló Tomasevich y agregó: “Hoy nos enteramos por el Boletín Oficial que la dieron de baja. Aun no sabemos por qué”.