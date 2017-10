Macri: “Hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia”

El presidente Mauricio Macri afirmó esta noche que el resultado de las elecciones en todo el país confirma que el de Cambiemos “es un compromiso serio y profundo” en busca de “construir una Argentina democrática, más justa e integrada” y volvió a convocar al “diálogo” a “todos los argentinos” para ser “la generación que cambió la historia”, e incluyó en su llamado a “quienes no votaron” a los candidatos del oficialismo, para “consensuar la agenda” de “lo que viene”.

Macri destacó que “hoy no ganó un grupo de candidatos ni un partido político, sino la certeza de que podemos cambiar la historia para siempre”, al hablar al filo de la medianoche cuando se conocieron los resultados del escrutinio provisorio en la mayoría de los distritos.

Desde el búnker de Cambiemos ubicado en Costa Salguero, Macri enfatizó: “no hablo solamente de los que nos votaron, hoy a aquellos que votaron a otras fuerzas los vamos a escuchar, aceptamos nuestras diferencias, siempre vamos a tener una puerta abierta para que traigan sus propuestas porque eso es Democracia”, afirmó el Presidente, quien mañana ofrecerá una conferencia de prensa en el Salón Blanco para anunciar su convocatoria a sectores políticos y sociales de la oposición para “debatir la agenda de progreso del país”.

Tras prometer que “lo peor ya pasó” y que el país va a “seguir creciendo el año próximo”, Macri aseguró que “hay que tirar todos del mismo carro en la misma dirección”.

El mandatario destacó que “vivimos un domingo en paz” al hacer un balance de la jornada electoral y dijo sentirse “contento de habernos podido expresarnos libremente, poder haber ido a votar y elegir en qué país queremos vivir, porque eso es la democracia”.

“Como argentino, siento una profunda emoción de ver cómo estamos viviendo juntos, como vencimos el miedo y la resignación y la realidad nos está acompañando”, afirmó en indirecta crítica a sus antecesores en el cargo.

Macri felicitó además “al Ministerio del Interior por esta elección en tiempo récord que nos va a permitir a todos trabajar mañana a las 9” de la mañana, en referencia a la convocatoria que tiene previsto realizar mañana en la Casa Rosada destinada a gobernadores, intendentes y legisladores de todo el país.

“Tenemos una agenda para que todos los argentinos vivamos mejor” dijo el Presidente en tono electoral vestido de jean y camisa arremangada, sin corbata, tras advertir que “esto lo hacemos entre otros, porque acá no hay genios ni salvadores mesiánicos”.

“Sabemos que se puede pero para eso necesitamos vivir una sociedad donde el valor de la verdad y el trabajo en equipo sean innegociables, la base de la Argentina que necesitamos, donde cada uno pueda apasionarse con una tarea, se sienta protagonista, mejorar día a día para lugar que ocupa en la sociedad, verse progresar, superarse, avanzar”, enfatizó.

Macri dijo que quiere “dejar atrás esa idea del que es más vivo es más inteligente y aquel que da menos” y que “no queremos más una sociedad de aquel que miente, que te estafa. Hemos dado pasos valientes, decididos iluminando y enfrentando las mafias, el narcotráfico y la corrupción porque sabemos que si convivimos con ellos no hay futuro para los argentinos”.

En ese marco, dijo que “gastamos demasiado tiempo y energía en la confrontación, pero cambiamos, ahora queremos entendernos, por eso hoy también ganó el diálogo, que está creciendo y llegando a todos los lugares del país”.

“La etapa más difícil ya pasó, lo estamos diciendo con transparencia, trabajo en equipo, este año estamos creciendo, el próximo vamos a crecer más, con pasos firmes vamos a lograr un crecimiento sostenido que nos permita sacar a los argentinos de la pobreza”, enfatizó.

Finalmente, Macri dijo que “somos la generación que está cambiando la historia, no importa la edad que tengan: 90, 58 o 25 como yo” e instó a los argentinos a “animarnos a decir basta con decir no se puede, que estamos condenados a algo o que somos menos que alguien. Esta generación que viene al siglo XXI es capaz de proyectar una Argentina democrática, integrada, justa y protagonista” y “un argentino decidido no tiene limites” afirmo.