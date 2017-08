Macri: “Hace falta mucho trabajo para derrotar definitivamente a la pobreza”

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que en el país “hace falta mucho trabajo para derrotar definitivamente a la pobreza”, aunque destacó que “el camino” elegido “es el correcto”.

Macri formuló estas declaraciones al presentar en la Casa Rosada un acuerdo sectorial que ayudará a las empresas biotecnológicas a crecer y desarrollar mejores remedios, vacunas, alimentos y combustibles.

El jefe de Estado recalcó que está el “compromiso” del empresariado biotecnológico para invertir 600 millones de dólares y crear 800 puestos nuevos de trabajo.

Macri además afirmó hoy que “si alguno no se preocupa” por reducir el déficit fiscal, “esto no va a andar”, para seguidamente felicitar la tarea del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

`”Pero cada uno tiene que cumplir su rol, no es que no se valore la biotecnología, sino que si alguno no se preocupa porque vayamos bajando el déficit fiscal, esto no va a andar, así que está muy bien lo que él hace”, congratuló el jefe de Estado.