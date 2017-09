Macri de campaña por San Luis: “no queremos más droga, mafia o corrupción en el país”

El presidente Mauricio Macri celebró hoy la baja del índice de pobreza y advirtió que el país “necesita” de quienes “decidimos que no queremos más mafia, droga o corrupción en la Argentina”, al convocar a apoyar a Cambiemos en las elecciones de octubre, durante un acto de campaña en San Luis.

“Se necesita de todos, de los que decidimos que no queremos más mafia, droga o corrupción en la Argentina. Eso se acabó. Se acabó los que se creen dueños de este país, de nuestro futuro”, enfatizó Macri, en una breve alocución, en la que estuvo acompañado por el candidato a senador Claudio Poggi.

Macri, durante su intervención en la localidad de La Punta, también dijo que es una “muy buena noticia” que el Indec haya difundido ayer que el índice de la pobreza es de 28,6 por ciento, lo que implica una baja interanual de 3,6 puntos porcentuales, aunque advirtió que “el camino recién comienza” hacia la disminución de ese índice.

Sin embargo, no mencionó el aumento de indigencia. Según informó el INDEC, el nivel de indigencia se ubicó en el 6,2% durante el primer semestre de 2017, un 0,1% por encima del mismo período del año pasado.

El jefe de Estado, en un acto con la modalidad 360, se declaró “muy orgulloso de lo que ha pasado en San Luis, muy contento, no sólo porque se sumaron a esta ola de esperanza que recorre la Argentina, sino porque decidieron confiar en ustedes mismos”, en referencia al sorpresivo triunfo de Poggi en las PASO sobre los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.

En esa línea, Macri destacó “la voluntad de los puntanos de abrirse a nuevas oportunidades, que es lo que ha pasado en Argentina. Dejaron atrás la resignación, para creer que se puede.”.

Asimismo, al realzar su gestión, aseguró que “ya los primeros resultados se comenzaron a ver, en los créditos a 30 años, con los jubilados y la Reparacion Histórica, o cuando llegan las cloacas después de décadas de promesas incumplidas”.

El Presidente también apuntó que “recuperamos el Indec, que nos dice la verdad aunque duela. Y nos ha dicho que hemos bajado 2 puntos la pobreza, de 30 a 28. Eso es una muy buena noticia, aunque también sabemos que es un camino que recién comienza”.

“Rescatamos de la pobreza a 600 mil argentinos, pero todos tienen que tener esa oportunidad. Este cambio se necesita acelerar, potenciar, y para eso necesita de ustedes”, convocó.

“Necesitamos de vos, que decidiste que no te mientan mas, o de vos que te levantás todos los días temprano y le das hasta el final del día”, instó el mandatario, en tono de campaña, para concluir que “los argentinos queremos vivir en paz, (porque) la violencia no sirve, no suma”.

El mandatario, luego, se dirigía a Mendoza, donde esta tarde anunciará créditos a cooperativistas vitivinícolas en la Bodega Toro de la localidad de San Martín.