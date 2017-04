Macri criticó la política en el estado que lo transforma en “un aguantadero”

El presidente Mauricio Macri llamó hoy a “dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política en transformar el Estado en un aguantadero, en vez de algo que jerarquiza”, al firmar hoy con 13 provincias el Compromiso Federal para la Modernización del Estado, por el cual se comprometen a desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites.

Además, Macri, en un acto en el salón Blanco de la Casa de Gobierno en el que rubricó el Compromiso Federal para la Modernización del Estado, afirmó que “no existe Argentina, no existe futuro si el Estado no funciona al servicio de la gente”.

Acompañado por el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el Presidente dijo que tampoco existe futuro “si el Estado no es un vehículo que acelera las buenas prácticas en nuestro país y si el Estado no facilita el desarrollo de las capacidades de cada argentino”.

Asimismo, dijo que el compromiso asumido con las provincias permitirá “volver a jerarquizar” el empleo público “a partir de los concursos”.

“El Estado no es de aquellos que nos toca gobernar, el Estado es de los ciudadanos”, remarcó, y apuntó que convenios como el firmado servirán para la “transparencia, porque producto de la corrupción de años que sufrió nuestro país muchos se han enriquecido, pero una enorme cantidad de argentinos no tiene cloacas, no tiene escuelas, no tiene rutas”.

También propugnó que la tecnología a través de los expedientes y las licitaciones electrónicas lleguen “a las provincias y a todos los niveles para que los argentinos sepan qué hacemos con cada peso que ingresa al fisco”.

La propuesta, que contiene cinco puntos fundamentales, busca desburocratizar el Estado, transparentar la gestión, fomentar la digitalización e innovación de la información pública, jerarquizar el empleo público y asegurar la participación ciudadana.

Rubricaron el acuerdo los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Salta, Juan Urtubey; de Jujuy, Gerardo Morales; de Misiones, Hugo Pasalacqua; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Tucumán, Juan Manzur.

También Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Colombi (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa); como así también el vice de Chubut, Mariano Arcioni.

Por su parte, el ministro Ibarra recordó que el compromiso suscripto con los gobiernos provinciales tiene origen en “la última reunión semanas atrás del Consejo Federal, en Mendoza” y aseguró que la meta es “dar pasos muy importantes de avance hacia la construcción de estados al servicio de la gente”.

El Compromiso también convoca a adherirse a otros poderes del Estado y a los municipios para que en sus respectivas áreas implementen políticas públicas asociadas a la modernización.

La Nación y las provincias se comprometen a incorporar infraestructura tecnológica, llevar conectividad a todo el país e implementar WIFI público y gratuito.

En conferencia de prensa, Ibarra explicó que el acuerdo se basa en tratar de lograr “la desburocratización del Estado, jerarquizar el empleo público, acceso a la infraestructura tecnológica y la planificación y el control por resultados para que el Estado tenga verdaderos compromisos de gestión”.

El titular de la cartera de Modernización detalló que “en el año y medio (de la gestión macrista) hubo un ahorro de unos 7.000 millones de pesos”.

Ante la consulta sobre un artículo periodístico indicando que durante este gobierno se aumentó la planta del Estado nacional en un 25 por ciento, el funcionario respondió que “la gestión ha considerado y desarrollado una estructura con más ministerios y una organización más focalizada, es decir un concepto de organización diferente”.

Ibarra ejemplificó que “el ministerio de Planificación (del anterior gobierno) concentraba las tareas de cuatro ministerios y ahora hay ministerios que específicamente trabajan en estos temas”.

“Esto ha significado una organización del Estado diferente, a partir del ahorro y no renovación de contratos por puntualmente 7.200 millones de pesos”.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien acompañó al ministro en la conferencia de prensa, elogió el convenio y dijo que es “para fortalecer el federalismo” y “desburocratizar al Estado”.