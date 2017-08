Macri consideró “una pérdida de tiempo” la protesta de la CGT

El presidente Mauricio Macri relativizó hoy la legitimidad de la marcha convocada hoy en Plaza de Mayo por la CGT y distintos sectores gremiales y sociales en rechazo a despidos y a una eventual reforma laboral, al señalar que es “una pérdida de tiempo” que “no nos lleva a ningún lugar”.

Tras el acto central de la CGT frente a la Casa Rosada, Macri pronunció un breve discurso durante un encuentro con jóvenes que obtuvieron el primer empleo en la empresa privada Accenture, consultora internacional en servicios digitales y tecnología en el que se refirió a la marcha sindical.

El Presidente felicitó a unos “35 jóvenes que consiguieron su primer trabajo” en la mencionada empresa que hace un año había prometido crear “700 puestos de empleo y hoy sobrecumplió porque son 1500”, al tiempo que señaló: “Todo esto se potencia si mejoramos la capacidad de comunicarnos entre nosotros, de escuchar al otro, de dialogar, de entender, de buscar soluciones en conjunto”.

En ese marco, Macri dijo que “eso va a acelerar este proceso de crecimiento, poner la energía ahí, no poner la energía en movilizarnos a no sé para qué, como hace algunas horas veíamos acá. Eso es una pérdida de tiempo que no nos lleva a ningún lugar”.

En medio del clima de protesta que hoy rodeó a la Casa Rosada, el mandatario mantuvo hoy toda su actividad en la Casa de Gobierno, y redobló la apuesta al mostrar la contradicción del diagnóstico hecho por la CGT que anunció que evaluará un paro nacional el próximo 25 de septiembre, al señalar que “lo que nos lleva a crecer es dialogar, como habíamos hecho con los sindicatos”.

Macri reprochó a la CGT que en la mesa de diálogo el año pasado “habíamos resuelto el tema de la reparación histórica de los jubilados, una parte del impuesto a las ganancias, problemas en las obras sociales” todos reclamos que había planteado la CGT al Gobierno apenas asumió y les reiteró: “ése es el camino”.

“Creo que no hay otro camino” enfatizó Macri y advirtió que “ya para confrontar hemos perdido, la Argentina viene confrontando y echándole la culpa a alguien de los que nos pasa a nosotros”.

En ese sentido, el jefe de Estado apuntó contra sectores del peronismo que antes gobernaron, aunque sin mencionarlos: “Siempre nos han querido inventar que desde algún sótano en Nueva York o desde Hong Kong, hay gente pensando en cómo vamos a joder a la Argentina. Eso nunca fue verdad. Como tampoco hay gente pensando en cómo vamos a ayudar a la Argentina”, ironizó.

Luego, Macri relacionó la protesta de hoy con el proceso electoral, al remarcar el apoyo que recibió la alianza oficialista Cambiemos en las PASO del domingo 13 de agosto, al señalar que “el cambio se ratificó en una parte importante del país” y dijo “esperar que en octubre” se consolide “con más fuerza”, en relación a las elecciones legislativas.

Al recibir a jóvenes que accedieron a su primer trabajo, Macri resaltó que en las PASO “el cambio se ratificó en una parte importante del país y esperemos que con más fuerza en octubre”. Durante el acto, Macri estuvo acompañado por los ministros de Trabajo, Jorge Triaca y de la Producción, Francisco Cabrera.