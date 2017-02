Luchessi, acusada de matar a su hijo de un año, se negó a declarar

Liliana Luchessi, acusada de matar a su hijo Jair de un año y nueve meses, se negó a declarar en el juicio oral que se lleva a cabo para determinar su responsabilidad en el caso, en tanto que la fiscal de instrucción, Rosario Verdugo, solicitó que la condenen a prisión perpetua, por homicidio agravado.

Cuando el tribunal le preguntó a Luchessi si quería declarar sobre lo que sucedió el lunes 16 de junio de 2014, el día que el niño perdió la vida, la mujer simplemente respondió: “No, me niego”.

Verdugo expuso su acusación ante la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes, que ayer empezó a juzgarla por el homicidio del pequeño.

Para la fiscal: “La muerte de un niño tan pequeño es incomprensible e injusta, por ser absolutamente indefenso y dependiente de sus mayores, sobre todo de su madre, que le dio la vida, pero que no tiene el derecho de disponer de su muerte”.

La fiscal basó su acusación en los testimonios de los vecinos, quienes dieron cuenta de los maltratos que recibía el niño por parte de su madre, constatando en ocasiones, quemaduras de cigarrillos, marcas de golpes y de hebillas en distintas partes del cuerpo.

Además, el testimonio del médico del Sempro, Emiliano Severo Loyola, quien llegó el día del hecho y encontró a un niño clínicamente muerto, desnudo en una cama, sin la contención de nadie y sin obtener respuesta de su madre y de su padrastro cuando les preguntó que había sucedido.

El médico llevó adelante las maniobras de reanimación sin saber cuánto tiempo el niño llevaba en ese estado y llamándole la atención la tranquilidad de su madre ante semejante escenario.

Pero por sobre todo, Verdugo destacó como prueba fundamental el resultado de la autopsia. En el informe, la forense Alba Pereyra indicó que el niño murió de un shock hipovolémico (una hemorragia).

Constató que, en el fondo del abdomen, tenía un hematoma con una pérdida sanguínea que se produjo por la ruptura de los vasos arteriales y venosos. Puntualizó que el origen de esa clase de heridas puede ser muy diverso, pero que, por lo general, se deben a accidentes, caídas, golpes o “el síndrome del niño maltratado”.

Dijo que las lesiones en el rostro y el cuello no eran producto de caídas, porque ésas no son zonas expuestas, como lo son la nariz y la frente. Tampoco eran accidentales las quemaduras, pues –según la médica– no estaban ubicadas en los lugares que puedan dar cuenta de ello.

Por todo eso, la fiscal solicitó que Luchessi fuera condenada a prisión perpetua.