“Los paros docentes y la marcha de la CGT tienen componente político”

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó hoy desde Mendoza que tanto el paro convocado por los gremios docentes como la marcha de la CGT tienen un componente político e “irracional”.

Con respecto a la CGT, analizó que más allá de que “la herramienta del paro, de la huelga, de las marchas, son herramientas absolutamente constitucionales y que tienen su sentido en la democracia”, se puede “empezar a pensar si no hay una actitud demasiado politizada y demasiado metida en el clima electoral antes de tiempo”.

La vicepresidenta sostuvo que los gremios “hasta ahora han venido teniendo una actitud dialoguista y por eso es raro, por lo menos es preocupante, que en un momento en el cual el diálogo del Gobierno es abierto y se plantean esfuerzos todos los días que mejoran la situación social del país, es muy difícil y preocupante que los gremialistas hayan decidido un paro y una manifestación”.

“Porque cuando uno lo compara con otros gobiernos anteriores y ve las situaciones sociales que existían y cuándo los sindicalistas decidieron hacer paro, se da cuenta que algo no está funcionando”, dijo a la prensa.

Michetti dijo que “el paro a (el ex presidente Carlos) Menem se lo hicieron 40 meses después, el paro a (Néstor) Kirchner nunca se lo hicieron, el paro a la ex presidenta Cristina Fernández, en la segunda gestión”. “Entonces, definitivamente lo que decimos, es que no parece que tengamos una situación mucho más dramática que la que hemos vivido en otros años, por ejemplo la recesión de 2009”, y “sin embargo no había este nivel de reclamo”.

Desde la bodega Los Toneles, ubicada en el departamento de Guaymallén, donde se realiza el tradicional almuerzo de las fuerzas vivas en el marco de los festejos por Vendimia, Michetti consideró: “Tenemos por lo menos que empezar a pensar si no hay una actitud demasiado politizada y demasiado metida en el clima electoral antes de tiempo y además, cruzada por temas que no tienen que ver con los reclamos gremiales sino con la pelea electoral”.

Una opinión similar expuso sobre el paro docente, al señalar que “también tiene una situación que en algún punto es irracional”. “Porque si la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde más fuerte se produce el reclamo, ha dicho más de una vez que lo que se va a hacer es acompañar el salario docente con el camino que vaya teniendo la inflación, me parece que es poco razonable que en el país donde todos tenemos que acompañar la salida de la situación crítica de la economía, no sea visto eso como una medida absolutamente razonable”, opinó.

Y completó: “Creo que otra vez se cruza la política de una manera poco productiva y fructífera, en un país que está haciendo mucho esfuerzo y que además ese esfuerzo lo están haciendo todos los argentinos y sobre todo, los que menos tienen”.