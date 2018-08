Los Foldscopes y las tabletas sorprendieron a los chicos de los parajes del departamento Ayacucho

Durante el segundo día del megaoperativo, el equipo de la Autopista de la Información (AUI) y de San Luis 3.0 continúan recorriendo todos los parajes del departamento Ayacucho, para que se concrete la entrega en cada escuela de tabletas a los alumnos de 1º grado, Foldscope a docentes y alumnos, sacar dudas a los maestros sobre la utilización del Sistema de Gestión Educativa, arreglar las netbooks de los niños, y recibir la documentación para inscriptos a ULP Virtual.

Este martes, para tres alumnos de la Escuela Nº 57 “Juan J. Castelli” del Puesto de Bálzola, fue una mañana distinta cuando vieron llegar al equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para entregarles los Foldscopes y las tabletas.

Sus rostros invadidos de alegría y por sobre todo de mucha curiosidad, acompañados por sus madres, comenzaron a armar el microscopio de papel ayudados por un asistente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Recibí una visita muy especial”, afirmó Briana Romero, de 6 años, que vive a 5 km del Puesto Balzola. “Armé el microscopio de papel junto con la ayuda de mi mamá, y puse un pelo y cuando lo puse en el microscopio vi un pelo muy grande, parecía un cepillo de dientes. También, me explicaron que puedo ver una araña, pelusa, todo lo que a mí se me ocurra”, contó Briana, y sobre la entrega de la tableta, expresó: “Estoy feliz, la estoy esperando hace mucho, la voy a usar para estudiar, sacar fotos y videos. Se la voy a prestar a mi hermanita y también la voy a cuidar con una funda para que no se me rompa”.

Su mamá, Alicia Ruarte, la ayudó a armar el Foldscope. “Fue una experiencia muy linda haber compartido como hija el armado del microscopio de papel, nunca había visto algo así, está muy bueno. Además, está emocionada con la tableta, la esperaba con mucha ansiedad, con 6 años maneja muy bien la tecnología y me va a explicar cómo utilizar la tableta para poder entrar a internet, sacar fotos y ver videos”.