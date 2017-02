Los discos, películas y libros más vendidos al finalizar el mes de enero

Los discos, películas y libros – de ficción, no ficción, infantiles y juveniles – más vendidos hasta fin del mes de enero, se enumeran a continuación, según datos suministrados por Yenny, El Ateneo y Tematika.com.

+ Libros – Ficción

1-La Chica del Tren -Paula Hawkins -Planeta

2-Personas Desconocidas-John Katzenbach-Ediciones B

3-El Laberinto De Los Espíritus-Carlos Ruiz Zafón-Planeta

4-Mujer Y Maestra-Viviana Rivero-Emecé

5-Noche de Luna Larga- Gloria V. Casañas-Plaza & Janés

6-Falcó -Arturo Pérez-Reverte- Alfaguara

7-Un Abogado Rebelde-John Grisham-Plaza & Janés

8-La Amiga Estupenda (Dos Amigas 1)-Elena Ferrante-Lumen

9-Despues de Ti-Jojo Moyes-Suma De Letras

10-Yo Antes de Ti – Jojo Moyes-Suma De Letras

+ Libros – No Ficción

1- Usar el cerebro -Facundo Manes -Planeta

2-Horóscopo Chino 2017-Ludovica Squirru-Urano

3-De La Estupidez A La Locura-Umberto Eco-Lumen

4-La Década Sakeada-Fernando A. Iglesias-Margen Izquierdo

5-El Cerebro Argentino-Facundo Manes-Planeta

6-Dios en el Laberinto-Juan José Sebreli-Sudamericana

7-Kirchner, El tipo que supo-Mario Wainfeld-Siglo Xxi

8-La Magia del Orden-Marie Kondo-Aguilar

9-Tu Fuerza Interior-Bernardo Stamateas-Ediciones B

10-Así me cuido Yo-Marina Borensztein-Planeta

+ Música

1- 11-Abel Pintos-Sony

2-Blue & Lonesome -The Rolling Stones-Universal

3-Música en Ti- Soy Luna (Elenco)-Universal

4-I Love Fiesta 2017-Varios Intérpretes-Sony

5-Naranja Persa -Ciro-Dbn

6-Rebel Heart (2 Cds Super Deluxe)-Madonna-Universal

7-Cry Baby-Melanie Martínez-Warner

8-Wings Over America (2 Cds)-Wings – Paul Mccartney-Universal

9-Kaya – 35th Anniversary (Deluxe Edition)-Bob Marley-Universal

10-Illuminate -Shawn Mendes-Universal

+ Películas

1-Escuadrón Suicida -David Ayer-Warner

2-Mi Amigo El Dragón-Dave Lowery-Walt Disney

3-El Hogar De Miss Peregrine Para Niños Peculiares-Tim Burton-20th Century Fox

4-Buscando A Dory -Andrew Stanton Y Angus Maclane-Walt Disney

5-Batman Vs Superman -Zack Snyder-Warner

6-Kubo Y La Búsqueda Del Samurai-Travis Knight -Sbp

7-Game Of Thrones – Temporada 5-Warner

8-Game Of Thrones – Temporada 6-Warner

9-La Vida Secreta de las Mascotas-Chris Renaud-Universal

10-Cigüeñas-Doug Sweetland-Warner

+ Libros Infantiles

1-Gaturro 27 -Nik-De La Flor

2-El Principito -Antoine De Saint-Exupery – Salamandra

3-Moana – Guadal

4-Gaturro 26 -Nik-De La Flor

5-Abremente 5/6 -Editores De Catapulta -Catapulta

6-Abremente 4/5 -Editores De Catapulta -Catapulta

7-Abremente 6/7 -Editores De Catapulta-Catapulta

8-Mayor Y Menor 10-Chanti-Sudamericana

9-Mini Abremente 2/3-Editores De Catapulta-Catapulta

10-Los Vestidos De Inés- V&R Editoras

+ Libros Juveniles

1-Harry Potter y El Legado Maldito- Joanne K. Rowling-Salamandra

2-Pokemón – La Guía Esencial Definitiva -Varios Autores-Montena

3-Harry Potter Y La Piedra Filosofal – Encuadernado-Joanne K. Rowling-Salamandra

4-Assassin’s Creed 1: Renaissance-Oliver Bowden-El Ateneo

5-Pokémon – Guía Oficial Del Mítico Y Legendario Pokémon-Varios Autores-Montena

6-Uno Igual Al Resto-Mariano Bondar-Altea

7-Harry Potter y La Cámara Secreta -Joanne K. Rowling-Salamandra

8-Maze Runner – Código C.R.U.E.L.-James Dashner-V&R Editoras

9-Wigetta y Las Dinolímpiadas -Vegetta777 Y Willyrex-Temas De Hoy

10-Harry Potter Y La Cámara Secreta -Joanne K. Rowling-Salamandra

(Agencia CyEs)