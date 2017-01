Los Clinton y George W. Bush participarán de la asunción de Trump

El ex presidente Bill Clinton y su esposa, la ex candidata presidencial Hillary, así como el también ex mandatario republicano George W. Bush participarán de la ceremonia de asunción del magnate Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

La ceremonia se celebrará en el Capitolio de Washington, sede del Congreso federal y contará con la presencia de tres matrimonios que pasaron por la Casa Blanca, según informaron la oficina de Bush y asesores de los Clinton al diario local The Hill, citado por la agencia de noticias EFE.

Además de los Bush y los Clinton, también estarán Jimmy y Rosalynn Carter, y la actual pareja presidencial, Barack y Michelle Obama.

Bush y su esposa Laura están “complacidos de poder presenciar la pacífica transición de poder -un sello distintivo de la democracia estadounidense- y la investidura del presidente Trump y el vicepresidente (Mike) Pence”, informó el matrimonio republicano en un comunicado.

Su presencia es un importante gesto político ya que tanto Bush como la ex primera dama votaron en blanco en las elecciones de noviembre pasado, en repudio a la candidatura de Trump, un magnate inmobiliario que creció en la campaña al calor de su discurso xenófobo, machista y provocador.

El padre de Bush, el también ex presidente George H. W. Bush, de 92 años, será el único ex mandatario estadounidense vivo que no acuda a la ceremonia de investidura de Trump, según adelantó su vocero en diciembre.

El jerarca de la familia Bush, quien tampoco simpatizó con Trump durante la campaña, argumentó que su salud se encuentra muy frágil como para participar de la ceremonia del traspaso de mando en Washington.