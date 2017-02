“Lo que precisamos son estadistas, no candidatos”, asegura Monzó

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dijo que la coalición gobernante Cambiemos necesita “estadistas, no candidatos” para llevar adelante sus propuestas y apuntó que “en 33 años de democracia el peronismo gobernó el 90% del tiempo y tenemos 30% de pobres”.

En una entrevista con el diario Clarín, el legislador oficialista diferenció el estilo de gobierno del peronismo “donde la dispersión y el desorden casi son generados para poder administrarlos” al del Presidente Mauricio Macri, que se maneja “con mucha más disciplina, con previsibilidad”.

El crédito que la sociedad le dio al Presidente es “no volver al kirchnerismo”, sostuvo.

Monzó consideró que lo que diferencia a Macri de las gestiones peronistas no es su pasado empresario, sino su profesión de ingeniero.

“Uno se acostumbró al peronismo, donde la dispersión y el desorden casi son generados para poder administrarlos y ahí es donde nosotros quizás mostramos la habilidad política. Eso no está bien para el país. En el caso de Mauricio las cosas funcionan con mucha más disciplina, con previsibilidad. Es menos táctico que nosotros los peronistas, pero mucho más estratega”, afirmó.

Monzó, quien revistó en el Frente para la Victoria y fue funcionario de Daniel Scioli, señaló que “en 33 años de democracia, el peronismo gobernó el 90% del tiempo y tenemos 30% de pobres”.

En este sentido señaló que el peronismo “lo que más ha ostentado es la justicia social y lo que ha hecho es menos justicia con la sociedad”.

También afirmó que el kirchnerismo es una fuerza de izquierda, sino “un capitalismo populista” que exacerbó “la gratificación instantánea de la gente”.

El tres veces presidente y general Juan Domingo Perón “apostó a la movilidad social ascendente; se preocupaba porque la gente estudie, porque la gente tenga una vivienda”, mientras que el sector peronista creado por el expresidente Néstor Kirchner le permitió a la gente “consumir”.

“La gratificación instantánea es la que hizo creer a la gente que estaba mejor, ahora hacemos una encuesta y el 30% es pobre. Tiene un celular y unas zapatillas, pero sigue siendo pobre, no tiene cloaca, no tiene estudio, no tiene casa. Esto es el kirchnerismo”, aseveró Monzó,

Por otra parte, volvió a marcar distancia con el asesor presidencial Jaime Durán Barba, a quien calificó como “una persona que hace marketing de la política”.

“La ostentación y el cuidado de la imagen pueden llevarnos a un gran error. Durán Barba no es un estadista, sino que es una persona que hace marketing de la política. El riesgo es que abracemos al marketing como concepto de gestión. Y muchas veces llevar adelante una gestión y querer transformar la realidad es inversamente proporcional a tener una buena imagen”, consideró.

En ese sentido aseguró que “el estadista se juega en determinados momentos ante la crítica casi entera de la sociedad, convencido de que va a transformar una realidad para el bien de la gente”, mientras el marketing puede llevar a “surfear la realidad durante cuatro años” en vez de atacar las causas profundas de los problemas.