Lilia Novillo renunció a la presidencia del Superior Tribunal de la provincia de San Luis

La renuncia de Lilia Novillo al Superior Tribunal de Justicia de San Luis, que presidía desde el pasado 8 de abril, fue una sorpresa en la provincia.

La dimisión fue confirmada por la propia ministra en una conferencia de prensa que dio este miércoles a la tarde, en la que habló de una decisión que maduró durante la pandemia y donde expuso la necesidad de darle espacio a las nuevas generaciones.

La renuncia le fue presentada el lunes al ministro de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Fabián Filomena, explicó Novillo. Y que esa acción se haya dado a conocer recién hoy promovió rumores y especulaciones sobre la renuncia de otro miembro del Superior Tribunal, el doctor Carlos Cobo, un dato que Novillo desmintió categóricamente este miércoles.

“Me he sentido en la obligación de hacerlo porque esta mañana comenzaron surgir noticias que no son ciertas y me siento un poco responsable”, comenzó la ministra en su alocución. “En realidad hace casi 10 días he venido hablando con mis compañeros, el doctor Cobo y la doctora Corvalán, sobre una inquietud de mi parte. Porque ustedes saben que esta época de pandemia nos ha obligado a muchas cosas: el teletrabajo, el encuentro de muchos de nosotros con nosotros mismos. Y en todo ese período empecé a darme cuenta de que estamos viviendo un punto de inflexión de la historia”, explicó.

Ese punto de inflexión se da “cuando podemos advertir que han cambiado y siguen cambiando asombrosamente rápido los hábitos, costumbres y formas de encarar las cosas”. “Es un cambio tan grande que me parece que tenemos que saber responder a esta situación, y empecé a entender por qué se está buscando que la nueva dirigencia sean jóvenes”, ahondó.

“En este contexto pensé que mi generación está tres o cuatro generaciones que las que están armando su presente y su futuro”, “me parece que el mundo que yo viví se está cayendo a pedazos y está surgiendo, gracias a Dios, un nuevo mundo. Y en este nuevo mundo necesitamos que las nuevas generaciones tomen realmente la gestión de todos los órganos del poder”, incluido el Judicial, explicó.

Y luego se preguntó: “¿El único poder que no puede cambiar es el Judicial?, y bueno, miremos la Corte, miremos el caso del doctor Fayt. Los jueces nos vamos de nuestro cargo o porque nos morimos, por un jury, por hacer las cosas mal o por corrupción. Entonces pensé en otra manera, que es dar un paso al costado”.

“Esto que les comento es lo que desgranaba con mis compañeros por intermedio de reuniones web. Y no implica que ellos estén de acuerdo, sino que son mis reflexiones”.

Consultada sobre cuándo podría dejar efectivamente el cargo, Novillo confirmó que presentó la dimisión el lunes y que dependerá de la Gobernación el acuerdo para su salida.