Le roban a una pareja 30 mil pesos de su auto en la Villa de Merlo

Una pareja sufrió el robo de 30 mil pesos que tenían en su auto, estacionado en la playa del supermercado “Top”, ubicado sobre la avenida Sobremonte, en la Villa de Merlo. Lo extraño es que el hecho no fue denunciado en ninguna dependencia.

El episodio tuvo lugar el martes a las 9. La pareja oriunda de Buenos Aires dejó su auto, un Toyota de color blanco en el súper y cruzó al frente, donde hay una pinturería. Luego, la mujer fue al supermercado y el hombre fue a guardar los elementos comprados. En ese momento notó que el auto había sido violado.

Cuando buscó en la guantera del auto el dinero, ya no estaba. Desafortunadamente, el supermercado no cuenta con cámaras de seguridad, con lo cual no es posible verificar como se dieron los hechos.

“No se observó nada, ni vidrios rotos ni cerradura forzada. Es muy difícil que un ladrón pueda abrir el coche sin esas posibilidades, por eso creemos que un profesional puede realizar esa tarea de borlar la alarma”, sostuvo el jefe de la Comisaría 26º, el comisario Carlos Ortiz. Por eso, sospechan que el hombre se olvidó de cerrar oportunamente las puertas.

La pareja tenía intención de usar el dinero para pagar gastos de construcción que se llevan a cabo en el Cerro de Oro.