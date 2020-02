La UTA San Luis realiza medidas de fuerza y llama a asambleas en punta de línea

Un grupo opositor a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que encabeza Roberto Fernández, realiza hoy una medida de fuerza por 24 horas en la Capital y el conurbano bonaerense que paraliza más de 50 líneas de colectivos, y en varios puntos del país, en reclamo de mejoras salariales.

En San Luis, los choferes de Transpuntano realizarán asambleas en punta de línea, el martes por la mañana de 7:00 a 9:00, continuarán con la medida de fuerza hasta se les pague el 4,3 % que les deben.

Este martes, las medidas se iniciaron desde las 7.00 y habrá otras de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00. En esos horarios, no se prestarán servicios en ninguna de las líneas.

El gremio reclama que la empresa, en la última liquidación de haberes, no pagó el total del incremento de sueldo correspondiente a la escala salarial vigente. Desde la gerencia de Transpuntano, en tanto, sostienen que el pedido del sindicato está vinculado con un porcentaje que aún no fue homologado, por lo que no se puede hacer efectivo.

El delegado gremial de la UTA San Luis, Lucio Orozco, informó que la suspensión del servicio es porque la empresa “no ajustó la escala salarial vigente”, y explicó que “no depositaron la actualización del 4% restante” que habían determinado en las paritarias.

“Nuestro acuerdo salarial era una actualización del 18,3%, ellos depositaron el 14,3% y el resto no fue liquidado”, indicó y agregó que “en el último encuentro que mantuvieron con los directivos de la compañía municipal, les avisaron que “se debía esperar la homologación del acuerdo salarial”.

“Nosotros estamos abierto al diálogo y estamos con los teléfonos encendidos para destrabar la situación a la hora que quieran cuando quieran”, agregó.

La medida de fuerza se realiza pese al acuerdo alcanzado anoche por la conducción de Fernández que acordó un aumento salarial del 18,3 por ciento, en el marco de las negociaciones paritarias desarrolladas en el ministerio de Trabajo.

“Tenemos toda la predisposición para pagarlo, estamos esperando la homologación”, aseguró Claudio Grippo, gerente de la empresa de capital mayoritario municipal.

El funcionario afirmó que gestionan con los delegados el retorno de la normalidad en los servicios. “Esa es nuestra principal preocupación, que los usuarios puedan tener el servicio”, destacó.

En tanto con respecto a la situación a nivel nacional, el sindicato, las carteras laboral y de Transporte y las cámaras empresarias acordaron anoche el pago de las diferencias salariales derivadas de la determinación de los salarios de enero para el 14 de este mes, en tanto esas diferencias de haberes de diciembre serán abonadas en dos cuotas iguales el 26 de febrero y el 30 de marzo próximo.

Además, el primer aumento mínimo y uniforme derivado del decreto 14/20 será efectivizado el 17 de febrero, el segundo el 17 de marzo y, el correspondiente a ese último mes, el 17 de abril próximo, todo lo cual totalizó una mejora del 18,3 por ciento.

No obstante, la agrupación “Juan Manuel Palacios” de la UTA -que lidera Bustunduy- confirmó el paro de 24 horas para hoy por reclamos de mejoras salariales y laborales.

La dura disputa interna en la UTA, que en diciembre último generó una batalla campal y la violenta ocupación de la sede gremial de Moreno al 2.900, amenazó incluso con la posible suspensión de la negociación paritaria que había sido convocada en principio para hoy, pero que el oficialismo adelantó anoche en la sede de Callao al 100 para descolocar a la oposición.

“La UTA no avala las supuestas protestas, convocadas en un difícil momento de la vida económica nacional y en el contexto de un gobierno que recién inició su mandato. Sorprende la actitud de esa oposición, por lo que Trabajo deberá intervenir y aplicar todo el peso de la ley. El gremio ya acordó el aumento y sus fechas”, dijo ayer Fernández.

En respuesta, Bustinduy consideró ayer que “lo de Fernández es una mentira histórica. Los trabajadores perdieron un 50 por ciento del poder adquisitivo salarial y la responsabilidad es de la conducción. Esa pérdida es retroactiva al gobierno del PRO, con el que Fernández fue cómplice”.