La Universidad Nacional de San Luis suspende las clases hasta el día 31 de marzo

En función de lo anunciado hoy por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se suspenden las clases presenciales en las ocho (8) facultades de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), en todos los niveles de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles (ENJPP), Jardín de Infantes y Jardín Maternal «Prof. Victoria Quevedo de Fredes». Este lunes 16 de marzo la actividad docente y nodocente será normal.

Con estas acciones, el Presidente de la Nación afirmó que se intentará minimizar la circulación de coronavirus COVID-19, evitando que comience a ser autóctono en la brevedad. «Es muy importante ganar tiempo, porque de esa manera podemos administrar la cuestión sanitaria», sostuvo.

La suspensión de las clases tiene el objetivo de minimizar el tránsito de los alumnos. Sin embargo que no se dicten clases no implica que las escuelas estén cerradas, sino que las escuelas permanezcan abiertas para atender las obligaciones colaterales que tienen. «Lo que está claro es que por 14 días, los alumnos no tendrán clases, desde mañana 16 hasta el día 31 de marzo», agregó Fernández.

Mañana a las 12:30 el rector de la UNSL, C.P.N. Víctor Moriñigo realizará junto a las autoridades de las ocho (8) Unidades Académicas una conferencia de prensa en la que se hablará sobre la modalidad e implicancias de las medidas que se decidan, incluidas las actividades esenciales y servicios de la Universidad.