La ULP dictará en agosto las primeras carreras online

Así lo confirmó la flamante rectora, Alicia Bañuelos. Evalúan arrancar con algunas diplomaturas o administración de empresas.

Todavía no se cumple ni un mes de la asunción de Alicia Bañuelos como rectora de la Universidad de La Punta (continúa en su cargo de ministra de Ciencia y Tecnología), y ya se vislumbra un cambio en la formas de enseñar. En una entrevista con El Diario de la República, informó que en agosto podrán iniciar las primeras carreras online. Esto se implementará paulatinamente, y aún no se confirmó cuáles iniciarán esta modalidad, aunque evalúan algunas diplomaturas y la carrera de administración de empresas. Además adelantó que quienes certifiquen de las plataformas Programadores 3.0 y Megaprogramadores, tendrán automáticamente aprobado el primer año de la carrera de Desarrollador de Software.

Consultada por los objetivos que se plantea en esta segunda gestión al frente de la ULP (desempeñó el cargo entre 2005 y 2012), Bañuelos no duda, y con seguridad, rápidamente dice “las carreras virtuales”.

“Queremos que la ULP no trabaje sólo para la gente que vive en La Punta, en San Luis, o aquellos que pueden trasladarse. A un papá que no tiene muchos recursos, le representa un gasto de dinero que a veces no puede afrontar. Entonces tenemos que tener una universidad que permita formarse a gente que hoy está lejos, y no tiene posibilidad de mudarse o viajar todos los días a La Punta”, indicó la rectora.

Por eso, se van a reformular las carreras que ofrece esta universidad, para que se pueda implementar esta modalidad. Sin embargo, no va a llevar mucho tiempo, ya que adelantó que el mes que viene comenzarán a estar disponible las primeras alternativas académicas para estudiar de forma remota.

“El Gobernador me dijo que todas las carreras tienen que ser virtuales, y así será, aunque no lo implementaremos en todas al mismo tiempo. A partir de agosto, posiblemente ya tengamos algunas. Estamos viendo diplomaturas, la carrera de administración de empresas, entre otras. Esto se irá implementando a medida que esté”, aseguró Bañuelos.

Sobre el mecanismo de trabajo para llevar esto a cabo dijo: “Vamos a comunicarnos con algunas universidades nacionales e internacionales, firmar convenios, con la intención de implementar esto lo más rápido posible. Hablaremos con quien haga falta, para darle la posibilidad a cualquier persona del territorio provincial, de tener la formación, priorizando aquellas carreras que necesite la estrategia que lleva adelante la Provincia, y obviamente que no compita con el resto de las universidades de San Luis. Es decir que no vamos a poner una carrera online de geología, porque ya la da la Universidad Nacional de San Luis”.

Quien también está al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, indicó que otro de los objetivos será que los alumnos se formen con estándares de calidad educativos que se exigen a nivel internacional. Además, agregó:”Nos vamos a abocar a la ciencia y el arte, que están muy unidos. Ayudan a pensar fuera de una caja, y queremos a muchas personas que piensen así. Vamos a apoyar fuertemente estos dos pilares, tal como hacen las universidades más famosas, en temas casi impensados, como la medicina”.

“Trataremos de usar la música, el teatro, para formar habilidades de las ciencias humanas, y la ciencia, para que en San Luis formemos mucha gente que piense fuera de la caja”, cerró.

Fuente: El Diario de La República