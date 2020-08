La titular del FMI celebró el acuerdo que alcanzó la Argentina

La titular del FMI, Kristalina Giorgieva, felicitó hoy al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, por haber arribado a un acuerdo con los acreedores.

“Felicitaciones al presidente Fernández, al ministro Guzmán y los principales grupos de acreedores de Argentina por llegar a un acuerdo sobre la deuda del país”, escribió la jefa del Fondo en twitter. Consideró al acuerdo “un paso muy significativo” y destacó que hubo una “conclusión exitosa en interés de todos”.

El organismo también dio a conocer un informe sobre la situación Argentina, elaborado antes del acuerdo con los acreedores, en los que pidió al país medidas para superar la crisis. El FMI difundió en Washington el informe “Sector Externo: Desequilibrios mundiales y la crisis Covid–19”, en el que señaló que las medidas para limitar la salida de capitales “seguirán siendo necesarias en el corto plazo”.

El informe reitera el carácter insostenible de la deuda y advierte sobre la situación débil que enfrenta el país en su frente externo. El FMI señaló que “las perspectivas de acceso al mercado a mediano plazo dependerán en gran medida de la resolución ordenada del problema de la deuda y la implementación de reformas macroeconómicas y estructurales coherentes”.

El informe proyecta que el país tendrá un elevado superávit comercial que alcanzará el 4,2% del PBI en 2020, advierte sobre el acceso limitado a los mercados internacionales de capital y señala que Argentina “no puede mantener el déficit de cuenta corriente a corto y mediano plazo”.

Al referirse a las brechas cambiarías, sostiene que reflejan “un aumento en las expectativas de inflación luego del aumento del financiamiento monetario para las necesidades fiscales relacionadas con el COVID”.

Consideró que los controles a los flujos de capitales “siguen siendo necesarios en el corto plazo, pero podrían desenrollarse gradualmente a medida que las condiciones lo permitan, especialmente para alentar la inversión extranjera”. “Los excedentes comerciales proyectados, en el contexto de una reestructuración exitosa de la deuda externa, son necesarios para permitir una reconstrucción gradual de la cobertura de reservas y la relajación de los controles de cambios en el mediano plazo”, según el FMI.

Congratulations to President @alferdez, Minister @Martin_M_Guzman and Argentina’s main creditor groups on reaching an agreement in principle on the country’s debt. A very significant step. Look forward to a successful conclusion in the interest of all. pic.twitter.com/XKaiaQEHZD

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 4, 2020