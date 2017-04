Fondos para viviendas sociales: la oposición dice que “Macri atrasa”

En estos días se dio a conocer la medida que está preparando el Gobierno Nacional para modificar la gestión de los planes de viviendas Sociales. Funcionarios oficialistas plantean que el objetivo es gestionar y hacer uso de los fondos económicos que le corresponden a las Provincias, buscando mayor eficiencia y que se concreten los proyectos de viviendas.

Varias voces de la oposición salieron al cruce: “Las medidas económicas y políticas del Gobierno Nacional no paran de sorprender por anacrónicas. Algunas parecen rememorar los peores momentos políticos y económicos de los últimos 40 años: “Endeudamiento”, “Des-industrialización”, “Desempleo”, “Represión”, “Hiper-inflación”, “Carpa Blanca”, “Bicicleta Financiera”, “Circular 1050”, y ahora esto, pareciera que nos quieren llevar directamente a un nuevo 2001”.

“Macri atrasa, ahora el Gobierno Nacional pareciera retrotraernos a decisiones de tinte unitarista del siglo XIX, desconociendo los derechos de las Provincias”, agregaron los críticos.

Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda, bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del Interior los proyectos. Pero todo indica que esto va a cambiar.

Desde el oficialismo nacional justifican que es una búsqueda de “eficiencia”, concreción de los planes de viviendas y que algunos Gobiernos Provinciales no usen esos fondos para otros fines.

Respecto a esto la oposición plantea que “se deja a las provincias sin el control de sus propios presupuestos y esto es un potencial mecanismo de castigo para quienes no se alineen. Es muy grave.”

Otras sectores de la oposición nacional plantearon su disconformidad con la medida “sumado a la incompetencia de poder retener los fondos que les corresponden a cada Provincia, el mismo Gobierno Nacional demuestra un manejo ineficiente y desequilibrado con sus cuentas, y sobre todo un profundo incumplimiento de promesas en materia de viviendas.”

“Quizás sería recomendable que Macri y su equipo, le consultara al Gobierno de San Luis como construir viviendas y utilizar eficientemente sus recursos, en vez de apoderarse de los mismos”, opinaron funcionarios provinciales consultados.

Plan de viviendas en San Luis

En esta materia, San Luis cuenta con la mayor proporción de viviendas sociales por habitante del país, y actualmente se encuentra en desarrollo un plan integral de viviendas con fondos propios, para que el “derecho a una casa digna sea una realidad para todos”, manifestó el gobernador Alberto Rodríguez Saá en varias oportunidades.

El mandatario provincial sostuvo en este sentido: “Vamos a hacer más viviendas. Estamos mandando un plan a la Legislatura de San Luis, para corregir errores y lanzar un plan de viviendas muy fuerte, muy superior al del gobierno nacional, con mejores esperanza y expectativas. Y sin el apoyo del gobierno nacional”.

Respecto a los cambios en el manejo de fondos para viviendas “A nosotros no nos han dado nada, ni un solo peso. Así que no me quitan nada: me siguen no dando lo que no nos dieron. Ya venimos discriminados” afirmó el Gobernador.