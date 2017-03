La Nación no equilibra sus cuentas y genera preocupación ¿Cómo es la situación en San Luis?

La Nación sigue teniendo sus cuentas en rojo. Lo que se gasta respecto de lo que ingresa sigue siendo superior. En contraste, la provincia de San Luis, según el ministerio de Hacienda, “tiene sus finanzas equilibradas”, de acuerdo a lo declarado por la ministra Natalia Zabala Chacur, semanas atrás.

El Ministerio de Hacienda de Nación, dio a conocer el resultado de las cuentas públicas nacionales en febrero, que registraron un déficit fiscal primario antes del pago de intereses del abono de la deuda pública de $26.747 millones de pesos; $10.104 millones (un 60,7%) más que en febrero del año pasado.

El déficit primario se refiere a la diferencia entre lo que ingresa menos lo que se gasta. En la comparación interanual se observa que los ingresos volvieron a crecer por debajo de los gastos del Estado Nacional, lo que explica la trayectoria temporal creciente del déficit. Los recursos aumentaron 36,5% hasta alcanzar los $35.811,5 millones mientras que los gastos se incrementaron 39,1% hasta los $45.915,9 millones en el mes.

El gasto corriente primario (Prestaciones sociales, subsidios, salarios, otros gastos corrientes, etc.) representa para este periodo casi el 90% de los gastos ejecutados, y tan solo el 10% se ejecuta en gastos de capital (Construcción de Viviendas, Obras viales, etc.), generando un escaso efecto multiplicador positivo.

El Gobierno Nacional busca cerrar este año con un déficit fiscal en torno al 4,2% del Producto Bruto Interno, frente al 4,6 del año pasado (unos 360.000 millones de pesos), a pesar que las cuentas fiscales se vieron favorecidas por el ingreso de casi 100.000 millones de pesos provenientes del Blanqueo de Capitales. Para el año próximo, la meta es bajarlo a 3,8% del PBI.

Por su parte, el Gobierno de San Luis ya invirtió en el presente ejercicio fiscal 2017, la suma de $ 7.000 millones de pesos, “lo que le permitió mantener activo el círculo virtuoso de su economía”, aseguran desde la cartera de Hacienda, contrariamente al déficit en el presupuesto nacional. El dato llamativo de este déficit previsto por Nación, es que es 17 veces mayor que el presupuesto de San Luis para todo el año 2017.

Para poder sostener este nivel de desequilibrio en sus cuentas fiscales, el Gobierno Nacional tiene previsto mantener su política de endeudamiento. Este hecho enciende las alertas para el corto y mediano plazo, por los antecedentes en el país en cuanto a deuda externa y por las dudas que existen en cuanto al sostenimiento de estas políticas en el tiempo.

“La situación en la Provincia de San Luis es bastante diferente”, asegura el Ministerio de Hacienda provincial, donde “las cuentas están equilibradas, se gasta lo mismo que ingresa, no hay endeudamiento y por Ley los gastos corrientes no pueden superar el 49% del presupuesto”. Sin embargo, sin perjuicio de la aplicación de políticas anti cíclicas en San Luis, en caso de no modificarse la situación a nivel nacional, las consecuencias podrían impactar negativamente en las cuentas fiscales, en el consumo y bienestar de sus habitantes y en la actividad económica de sus empresarios y comerciantes.