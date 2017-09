La madre de una víctima de Once acusó de “asesina” a Cristina Kirchner

Mónica Bottega, madre de Tatiana Pontiroli (24 años) -una de las 52 víctimas fatales de la tragedia de Once-, difundió hoy por las redes sociales el encuentro que tuvo ayer con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una misa celebrada en Merlo por la aparición con vida de Santiago Maldonado donde la mujer que perdió a su hija acusó de “asesina” a la ex mandataria, en virtud de “toda la gente que ha matado en su gobierno”.

La información fue subida a su cuenta de Facebook por Bottega, quien relató en un escrito y en un breve audio, los acontecimientos que protagonizó durante la misa de ayer en Merlo.

Hoy en la iglesia de la Merced ,en Merlo el obispo celebró una mis por la aparición con vida de Maldonado. Me sume por… Posted by Monica Graciela Bottega on Friday, September 1, 2017

El encuentro se produjo en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced y, según relata Bottega, ella desconocía que Cristina Kirchner iba a asistir a la misa.

“El obispo (Fernando Maletti) de la diócesis de Moreno, en Merlo, hizo una misa por la aparición con vida de (Santiago) Maldonado”, comienza diciendo la voz de Bottega, quien agrega: “Llego a la iglesia, el obispo me dice ‘Moni quedate acá cerca’, yo interpreto por si hay que hacer lectura o llevar alguna ofrenda, me quedo ahí quieta”.

“De repente, se arma un revuelo, y entonces la sacristana me dice: ‘Vino Cristina Kirchner’ y yo le contesto, ‘no puede ser, debe ser el intendente que llegó’, porque estaba toda la juventud de (Gustavo) Menéndez”, relató.

“Luego, levanto la cabeza atino a verlo a él y entre todo el revuelo me quedé paradita donde estaba. Cuando se sienta todo el mundo, la veo a la señora que estaba sentada en el banco de la iglesia, entonces por el pasillo me voy acercando lentamente, el intendente atina a decirle que yo era la mamá de Tatiana Pontiroli”, confió.

Agregó que “entonces yo me acerqué bien cerquita y le dije ‘yo soy la mamá de Tatiana Pontiroli fallecida en la tragedia de Once, después de toda la gente que asesinaste te das el gusto de venir a la iglesia para pedir por la vida de Maldonado”.

“Se me empiezan a acercar los guardaespaldas y les dije, no quédense tranquilos, yo me retiro, porque la que tiene que seguir rezando es la señora, por todas las víctimas de la tragedia de Once y por toda la gente que ha matado en su gobierno. Entonces me retiré y me fui, lamentable, finalizó.

En tanto, desde la cuenta de Twitter de la ex presidenta, había expresado: “Estoy en la parroquia de La Merced en Merlo”; y sin mencionar el incidente con Bottega minutos más tarde escribió: “El obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti, está celebrando una misa por la aparición con vida de Santiago Maldonado. #UnMesSinSantiago”.