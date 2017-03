La apertura de las importaciones sigue afectando a la industria nacional

La apertura de las importaciones sigue generando impactos negativos en la industria nacional. La sustitución de industria nacional por productos importados ha producido cierres de fábricas y ha afectado en gran medida la cantidad de trabajadores en actividad.

Se está ante un modelo que se podría llamar de “Sustitución de Productos Nacionales por Importados” que implica importar mano de obra de otros países y crear desocupación interna.

En estos días se conoció la situación de Atanor, donde 100 empleados quedaron en la calle. “La empresa decidió cerrar las dos plantas que tiene en la Provincia de Buenos Aires, pero sostiene su actividad comercial sustituyendo la producción con productos importados” sostuvo Néstor Carrizo, delegado de la Federación de Sindicatos Agroquímicos.

“Nos preocupa de sobre manera que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no nos recibe ni da respuestas, sumado a que el Gobierno Nacional en general parece no tener reacción ni plan a lo que está sucediendo con la industria nacional y los trabajadores” agregó Carrizo.

La industria nacional está en un momento muy crítico; febrero fue para el olvido, con un derrumbe que para dos consultoras privadas fue mayor al 8% interanual, lo que implica una caída respecto al mes de febrero de 2016 que ya había caído más de un 4% respecto a febrero de 2015.

La consecuencia fue la pérdida de 60 mil puestos de trabajo de la industria manufacturera en todo el país durante 2016.

Qué sucede en San Luis

Si bien la apertura de importaciones no es el único factor que afecta directamente la industria, hay casos en los que es notorio el impacto.

“En la Provincia de San Luis la situación industrial no es indiferente a la crisis que afecta todo el país, de hecho hay situaciones similares a la de Atanor que han sido de público conocimiento; también se observan casos de empresas que han cerrado plantas radicadas en nuestra Provincia por mermas en la demanda y el consumo interno”, dijeron desde varios gremios presentes en la provincia.

Ese fue el caso de Cerámica San Lorenzo y Alpargatas por citar dos ejemplos en San Luis. Cientos de trabajadores quedaron en la calle tras el cierre de estas fábricas, engrosando las filas de la desocupación.

“La fundamental diferencia, es que el Gobierno provincial ha hecho público el apoyo a los sectores trabajadores e industriales, con propuestas y acciones concretas que nos respaldan y dan esperanzas, como es la expropiación de empresas que fueron abandonadas por sus dueños,” añadieron.

Así lo anunció el gobernador Alberto Rodríguez Saá en una reunión que mantuvo con gremialistas semanas atrás.

El mandatario explicó en esa oportunidad: “Nuestra legislación determina que las fábricas que han recibido beneficios, sea de ingresos brutos, sea de promoción industrial, era para que contrataran gente de San Luis y defendieran las fuente laboral local y para que entrara riqueza a San Luis”. Y añadió: “Eso no está pasando. Y como no está pasando y nos están dejando desocupados, nosotros podemos según la ley, expropiar esas fábricas y reclamar esos beneficios que no cumplieron”.

Los gremios además resaltaron las políticas en torno a la Promoción Industrial. “Sabemos que también trabajan fuertemente en la continuación de la Promoción Industrial y esperamos que el Gobierno Nacional escuche muy pronto el pedido”, señalaron.

El senador Aldolfo Rodríguez Saá anunció, en un encuentro con la CGT, que pedirá una audiencia con el presidente Mauricio Macri para pedir la aplicación del decreto 699 que extiende la promoción.