La apertura de Cosquín vibró con Ciro, Guasones y Los Pericos

Ciro y Los Persas, Guasones y Los Gardelitos y Los Pericos fueron los grandes animadores en el arranque de la 17ª edición del Cosquín Rock el encuentro más federal del rock, ante 20 mil personas que asistieron en la noche del sábado al predio del aeródromo de Santa María de Punilla, de nueve hectáreas y con siete escenarios, donde el festival proseguirá hasta el lunes próximo.

En el escenario principal comenzó la movida con Revanchistas, Perro Ciego, Coverheads. Luego cerca de las 16 se subió la banda Barrio Viejo que lidera el ex futbolista Daniel Osvaldo quién emocionado señaló que es “sueño estar aquí compartiendo rock con todos ustedes”.

Posteriormente actuó el grupo Ojos Locos donde uno de sus integrantes pidió por el regreso de Callejeros y de su vocalista Pato Fontanet. Pasadas las 17,20 comenzó el concierto del grupo El Bordo que integran Ale Kurz en voz y guitarra , Diego Kurz en guitarra y coros, Miguel Soifer en batería y percusión y Pablo Spivak en bajo y Lenadro Kohon en teclados.

Sobre el escenario brindaron una actuación con constante movimiento en cada uno de los temas y plagada de saltos y arengas para mantener la energía constituyéndose en un verdadero ariete musical, demostrando una solidez y entrega digna de destacar.

Comenzaron interpretando en la primera secuencia los temas “Existir”, “En la vereda” e “Instinto.” Luego prosiguió con el tema “Cansado”, momento en que Kurz le pregunto a su público ya estruendoso a esta altura si sabían la letra. Sus fans respondieron en agradecimiento cantando y coreando cada estrofa.

La secuencia de temas finalizó con “La Banda” y “Corazones” y fue allí donde el líder manifestó que “es una alegría estar aquí, es nuestro 10mo Cosquín Rock consecutivo y agradeció a todos los presentes provenientes desde distintos puntos del país. A lo largo del show, El Bordo demostró su viraje hacia el rock alternativo y confirmó que trascendió el ghetto del rock barrial, superado con una gran calidad en sus canciones.

También comentó a Télam que el 17 de marzo sale a la venta su nuevo disco “El Refugio” que fue grabado en su sala de ensayos que tiene el mismo nombre y que será presentado los días 8 y 9 de abril en el Teatro de Flores.

A El Bordo , le siguió la agrupación Salta la Banca que subió al escenario del Cosquín Rock por sexta vez consecutiva cuyo repertorio de canciones tiene un gran contenido social como “Seremos”, Brújula”, “Vosotros”, “Quien dice”, además del emblemático EP “Copla” dedicado a Luciano Arruga, el chico asesinado por la policía bonaerense en 2009.

Ya cayendo la tarde, el público disfruto del impecable concierto brindado por Rich Robinson Band, fundador del ahora disuelto grupo estadounidense The Black Crowes, que lideró junto a su hermano Chris. Destilando rock and roll setentoso y rock sureño, Robinson realizó un gran show con su banda a la que sumo al argentino Nico Bereciartua, ex integrante de Viticus.

Cerca de las 21, se presentaron Los Gardelitos, banda creada en 1995 por Eduardo “Korneta” Suárez quién falleciera en 2005.

De allí en adelante fue el guitarrista Elí Suarez, su hijo quien se hizo cargo de la agrupación oriunda del Bajo Flores. Arrancaron el concierto con “Puño y Letra”; “Gardeliano” y “Lo que Vendrá”. Luego Eli fue otro de los músicos que pidió por “la libertad de Callejeros porque la música no mata” y agregó que” Viva la conciencia social, los gobiernos populares y el Subcomandante Marcos para entonar la canción homónima.

Luego la secuencia continuó con “Al pie de la letra”; “Novelas Mexicanas y “la Ciudad que se oculta” recibiendo la aprobación y la ovación de su público. La agrupación sigue la mística de Korneta Suárezy mantiene una línea musical que lo vincula con el rock argentino de los 70 como Vox Dei, Manal, Almendra, Miguel Abuelo, Aquelarre, Color HUmano, la Pesada del rock and roll y otros.

En medio de un clima de efervescencia y de ansiedad por parte de sus fans, ya cerca de la medianoche subieron al escenario principal los platenses Guasones la banda liderada por Facundo Soto en voz y guitarra.

Su último disco lanzado fue Locales calientes en 2014. También participó en la edición mexicana de Cosquín Rock realizado en Guadalajara el 18 de febrero pasado. Durante el show, Los Guasones se mostraron como una banda contundente, precisa que cubrió la noche con sus hits y genero una gran ida y vuelta con el público del interior que se reunió en Cosquín.

Promediando la noche y ante la algarabía de los allí presentes se sumó al concierto el cantautor Coti Sorokin, quien esta produciendo canciones para el nuevo disco de Guasones, entre ellos el ultimo single “Para un

amigo”.

Entre el repertorio elegido por Guasones destacaron los temas “Gracias”, “Reyes de la Noche”, “Como un Lobo y “Tan distintos”. Finalmente para culminar una jornada que fue extensa desde lo musical y ante una estruendosa ovación pasada la una y cuarto de la madrugada del domingo empezó su concierto Ciro y Los Persas, cuyo líder salió a tocar de adentro de una naranja interpretando el tema “Similar” de su

Última producción “Naranja Persa”.

También Ciro intercalo temas propios y otros que hizo cuando lideraba Los Piojos como “Te diría”, “Tan solo” y “Ando Ganas”. La interpretación de “Amor Prohibido” de su último disco, provoco un estallido de la gente, que ya tenía un voltaje muy alto que se había ganado con las primeras canciones del show.

Posteriormente cantaron “Caminando”, “Suite”, “Luz “, “Shup Shup” y “La Rosa” dejando al publico cargado de energía hasta que Juanse subió a tocar la guitarra en el clásico piojoso “Genius”, y los invitados siguieron ya que luego el blusero estadounidense Omar Coleman se subió al escenario para batirse en un duelo de armónicas con Ciro en “Atún”.

Sin perder al energía y la empatía con sus fans, el tramo final del concierto fue con ” Ciudad Animal”, “Astros” y un medley de canciones de los Piojos como “El farolito-El balneario de los doctores crotos-Muevelo”, que los guió a otro cover de los Piojos como “Cruel”, “Noche de hoy” y el Cierre fue con Ciro y su armónica tocando el “Himno Nacional Argentino”, pasadas las 3 de la mañana.

La segunda jornada prevista para este domingo 26 incluye la presentación en el escenario principal de Los Fabulosos Cadillacs, Skay y Los Fakires, La Vela Puerca, Los Cafres, Los Caligaris, mientras que el escenario alternativo será copado por el reggae con artistas como Nonpalidece, Dancing Mood, Todos Tus Muertos, Dub Inc, El SiempreEterno, Black Dalí, Machingon, además de un eterno al fallecido guitarrista Carlos García López.