Jean-Claude Van Damme enseña sus técnicas de entrenamiento para hacer en casa

El popular actor de películas de acción se quiere hacer Youtuber y abrió un canal para dar clases desde su casa, con rutinas “full-body” para adaptar el entrenamiento a casa.

Aunque lleva ya mucho tiempo lejos de la primera línea del cine, el actor Jean-Claude Van Damme sigue siendo un ejemplo de cómo mantener en perfectas condiciones el estado físico.

El actor belga ha encontrado en Youtube una nueva vía para mantenerse activo, y ha querido aprovechar este medio para compartir con sus seguidores sus conocimientos de preparación física.

Consciente de que ahora mismo los gimnasios están cerrados y no se puede salir a la calle, el intérprete de películas como ‘Street Fighter’, ‘Soldado Universal’ o ‘Kickboxer’, está mostrando en su canal unas rutinas para mantenerse en forma.

La diferencia entre estas clases y las que están dando cientos y cientos de preparadores y entrenadores es que Van Damme las ha enfocado en un punto muy concreto: el trabajo postural, los estiramientos y la flexibilidad.

El motivo lo da él mismo al comienzo de cada vídeo: “Hace años me lesioné, así que me he rehabilitado para ganar flexiblidad, destreza y volver a ponerme en forma. ¡Me gustaría compartirlo con vosotros! Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengáis en casa”.

A partir de ahí, Van Damme va narrando los ejercicios a recomendar. Desde usar una pared para ir estirándose, pasando por la propia postura al andar, de una manera muy didáctica y comprensible para cualquiera.