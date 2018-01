Intimaron a la Inspección Técnica Vehicular a acreditar su habilitación

Defensa del Consumidor controló el taller ubicado en Juana Koslay que, en teoría, entrega la Inspección Técnica Vehicular. Pero como resultado de la visita, comprobaron que no tiene ningún tipo de documentación. Ahora le dieron un plazo de 48 horas para que presenten todas las habilitaciones necesarias que certifiquen su legalidad.

El titular de Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, aseguró que ayer “mandamos a los inspectores, y no mostraron nada, no tenían ninguna documentación”. Advirtió que dieron un plazo de 48 horas “para que presenten todos las habilitaciones necesarias, sino se les implicará una multa, una sanción o incluso la clausura”.

El subjefe de la Policía, Claudio Latini, manifestó que, desde su punto de vista, “este taller no es legal. La empresa presenta irregularidades, no sabemos si está o no avalada a nivel nacional. Las obleas que entregan no son las mismas que dan los talleres autorizados. Además, el lugar debería tener un elevador o una fosa y contar con un ingeniero. Según la Ley de Tránsito, no estarían dentro de la legalidad porque no tienen esos elementos para realizar la correcta verificación”.