Hoy cumpliría 70 años Néstor Kirchner y lo recordaron el Presidente y la Vicepresidenta

Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner. Cada día que pasa lo extraño y revivo el tiempo que pasamos juntos trabajando por los más postergados. La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración. Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie.