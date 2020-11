Heller, sobre el aporte solidario: «Este proyecto no va contra nadie»

El presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller (Frente de Todos), aseguró hoy que el Gobierno nacional no es «hincha del déficit sino que somos enemigos del ajuste» y sostuvo que el proyecto de ley de aporte solidario extraordinario que debate la cámara baja «no va contra nadie».

Al dar inicio al debate de la iniciativa, Heller aseguró que «este proyecto no va contra nadie» y afirmó que «no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen».

Tras reiterar el carácter «solidario y extraordinario de la iniciativa», el diputado del Frente de Todos puso de relieve que «estamos ante una situación de emergencia».

«Se pretende alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas de manera que la solidaridad se expresa en la cantidad de personas que en el otro extremo serán las beneficiarias y que podrán morigerar los efectos de la pandemia», enfatizó el diputado nacional.

Al defender el texto impulsado por el bloque oficialista que preside Máximo Kirchner y que debate la cámara baja, Heller remarcó que «no somos hinchas del déficit como dicen por ahí, sino que somos enemigos del ajuste».

En ese sentido, el diputado del Frente de Todos precisó que «estarían alcanzados por la iniciativa menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8 por ciento del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales».

«Cómo me pueden decir que las pymes están alcanzadas?», se preguntó Heller, al insistir: «Cómo me dicen que no hay 9000 personas en Argentina cuya riqueza está por encima, según sus propias declaraciones, que no tienen 200 millones de pesos de base».

En tanto, el diputado del Frente de Todos rechazó los cuestionamientos de la oposición a la iniciativa, al reiterar que «es una falacia decir que este proyecto va a afectar a las pymes y a la producción».

Sostuvo que la «expectativa, según los cálculos, es recaudar más de 300 mil millones de pesos que se va a aumentar un poco por la variación del tipo de cambio, y que pueden ser 320 o 325 millones de pesos lo que se puede recaudar de manera estimada».

«Lo que les duele es el ejemplo, no el importe. El importe es si alguien tiene 300 y pasa a tener 196, no les va a cambiar la vida», afirmó Heller, al sostener que «lo que no quieren es tener el precedente de que el Estado legisle y esté estableciendo que es legítimo en una situación de emergencia solicitar un aporte extraordinario para atender a los que menos tienen. Es de estricta justicia», concluyó Heller.