Habló la vecina que encontró el cuerpo de Florencia: “Estoy todo el tiempo con la imagen en mi cabeza”

Érica Pallero, la vecina de Saladillo que encontró el cuerpo de Florencia Di Marco habló por primera vez en Canal 13 San Luis y aseguró que “tiene todo el tiempo la imagen de la pequeña en su cabeza”.

Érica relató que salió a pasear por las afueras del pueblo con un primo oriundo de Catamarca la tarde del jueves pasado. “Fuimos hacia el puente, hacia el arroyo, nunca paramos, cortamos yuyos, y habrán sido minutos, y cuando volvimos a mi primo le llamó la atención el agua, y yo lo invité a bajar pero no quiso porque tenía ojotas y por los bichos”, relató la mmujer.

Entonces “mi primo se cuelga de la baranda y ve [el cuerpo] y me llama. Su reacción… casi se infartó sinceramente. Yo atiné a correr, no me puse nerviosa, busqué mi teléfono y al primero que llamé fue a un policía”. El mismo vive detrás de su casa.

Esto ocurrió alrededor de las 18:30, asegura Érica, pero ante la gravedad de los hechos, incluso mandó a sus sobrinas a que hablaran con el efectivo, pero el hombre se estaba bañando.

Entonces Érica decidió llamar al intendente. “Una tercera persona me dice, ‘por qué no lo llamás al intendente’. Dudé en llamarlo, porque dije ‘no me va a tender nunca’, y marqué, marqué y marqué y me atendió el intendente. Le doy conocimiento,” relató.

La vecina dice que cuando vio el cuerpo no supo en ese momento si se trataba de un hombre o una mujer, incluso se le ocurrió que podía ser una persona alcoholizada. “Cuando supe que podía ser esta chica desaparecida, entré en una crisis de nervios,” reveló.

Érica no quiso regresar al lugar del hallazgo. Una vez que dio aviso, la policía comenzó a realizar las tareas pertinentes al caso, incluso cortando la ruta para no contaminar la escena.